Burscheid.„Wir machen den Garten schön“, heißt es am Freitag, 22. September, von 14 bis 17 Uhr im Park des Evangelischen Altenzentrums auf der Schützeneich. Mit der Gartenaktion wollen die Verantwortlichen des Hauses dem Wunsch nach Verschönerung des Parks entgegenkommen. Bei der Gartenaktion gestalten die Teilnehmer gemeinsam ein Beet im Skulpturenpark. Sie jäten Unkraut, schneiden Sträucher, setzen Blumenzwiebeln und mehr. Alle Hobbygärtner, Naturfreunde und Interessierte sind eingeladen. Helfer werden gebeten, ihr eigenes Werkzeug mitzubringen. Red

Burscheid.Zum Sütterlin-Lesekreis treffen sich Interessenten am Samstag von 15 bis 17 Uhr in der Stadtbücherei. Gemeinsam werden Texte in Sütterlinschrift entziffert. Interessenten melden sich vorher unter Telefon 61960 in der Stadtbücherei. Der Eintritt ist frei. Red