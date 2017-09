Kinder von Kitas und Realschule lernen Regeln des Verkehrs.

Burscheid. Nach „Mobil und sicher in den Frühling“ im Mai dieses Jahres während des „Familien- und Umweltfestes“ veranstaltet die Verkehrswacht des Rheinischen Bergischen-Kreises in Kooperation mit der Stadt Burscheid in diesem Monat und im Oktober zwei weitere Verkehrssicherheitsaktionen mit der Evangelischen Realschule und den Kindertagesstätten.

Am kommenden Montag, 25. September, geht es dabei für die drei Abschlussklassen der Evangelischen Realschule von 8 bis etwa 13 Uhr auf dem Schulhof hinter der ehemaligen Hauptschule erneut um das Thema „Junge Fahrer – Hauptunfallursachen“. Hierzu werden wieder mehrere Stationen von der Verkehrswacht aufgebaut. Seit 2013 finden für die älteren Schüler jährlich die Verkehrssicherheitsaktionen statt, die sie auf die Gefahren im Straßenverkehr vorbereiten sollen. Hierzu dienen unter anderem ein Reaktionstest, ein Bremssimulator mit Ablenkung (z. B. Handy), ein Rauschbrillen-Parcours mit Kettcar sowie verschiedene Übungen mit der Rauschbrille, die die Auswirkungen von Restalkohol verdeutlichen.

„Funkeln im Dunkeln“ im Oktober in Burscheider Kitas

Mit der Verkehrssicherheitsveranstaltung „Funkeln im Dunkeln“ besucht die Verkehrswacht an vier Vormittagen im Oktober Burscheider Kindertagesstätten: das AWO Familienzentrum Burscheid, den AWO Waldkindergarten, die Kindertagestätte Rasselbande, die Integrative Kindertagesstätte Sterntaler und die DRK-Kita Burscheid. In drei Phasen wird den Gruppen von jeweils 10 bis 15 Kindern mit kindgerechten Aktionen gezeigt, welche wichtige Bedeutung eine reflektierende Kleidung in der Dunkelheit hat.