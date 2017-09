Ich war ja vorgewarnt. „Sobald der Babybauch zu sehen ist, kommen die guten Ratschläge. Glauben Sie mir“, sagte mir meine Ärztin, die es ja wissen muss. Dass es gar so schlimm wird, hätte ich nie gedacht. Den Anfang macht der strenge Blick auf den Bauch, gefolgt von einem Murmeln. Was nun folgt, scheint mit der jeweiligen Weltanschauung, dem Wetter oder der Stimmung des Sprechenden zu tun zu haben. „Einen Bauch hast du ja noch nicht wirklich“, muss sich die Schwangere im siebten Monat anhören, die in der Übergrößenabteilung Pullover für den Winter kaufen muss. Härter schlagen da aber folgende Sprüche auf das Gemüt: „Boah, ist der Bauch dick. Bist du sicher, dass du keine Zwillinge bekommst? Mein lieber Mann...“ Die Augenbrauen gehen nach oben, ein staunender Blick wird aufgesetzt. Dass ich genervt reagiere, scheint man einkalkuliert zu haben. Keine Frau wird gerne als dick und fett betitelt. In der Schwangerschaft macht Frau da keine Ausnahme. „Eine Frechheit“, denke ich mir und versuche, mich nicht zu sehr zu ärgern, was natürlich nicht gelingt. Der Partner daheim muss dann die Aufbauarbeit leisten, die kein Mann gerne übernimmt. „Nein, du bist doch nicht dick“, sagt er dann. „Du bist nur schwanger. Und das geht vorbei.“