Burscheid. Nur wenige Tage nach dem BV-Artikel über die Brandschutzmängel im und am Gebäude Akazienweg 19, musste am Donnerstagabend die Wehr dorthin ausrücken. Der Wachdienst in dem Gebäude hatte das Piepsen eines Rauchmelders in einer Wohnung der zweiten Etage gehört. Da der Bewohner nicht anwesend war, musste die Wehr über eine Leiter einsteigen. Die Tür zum Balkon war auf Kipp gestellt und konnte von den Kräften geöffnet werden. Vermutlich hatte ein Defekt oder eine leere Batterie den Brandmelder aktiviert. Probleme beim Anleitern gab es keine mehr. „Wir wären auch mit unserer Drehleiter drangekommen“, erklärt Feuerwehrchef Achim Lütz. hmn/Foto: Doro Siewert