Prof. Holger Bäthis und Prof. Bertil Bouillon gehören zu besten deutschen Orthopäden.

Köln. In der aktuellen Ausgabe des Magazins „Focus Gesundheit“ zum Themenspektrum Chirurgie/Orthopädie werden Deutschlands Top-Ärzte im Jahr 2018 vorgestellt. Erneut ausgezeichnet wurden dabei Prof. Holger Bäthis, Oberarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sport Köln-Merheim, im Bereich Kniechirurgie und Prof. Bertil Bouillon, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sport Köln-Merheim, im Bereich Unfallchirurgie. Erstmals wurde außerdem die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie Köln-Merheim als eine der besten deutschen Kliniken für Orthopädie-Endoprothetik ausgezeichnet.

„Diese Auszeichnung macht uns alle stolz. Das gesamte Team arbeitet jeden Tag auf höchstem fachlichen Niveau und ist immer mit viel Engagement und Herz dabei“, sagt Prof. Horst Kierdorf, Klinischer Direktor der Kliniken der Stadt Köln. „Mich freut es ganz besonders, dass unsere Leistung gewürdigt wird“, betont Prof. Bertil Bouillon, Chefarzt der Klinik. Die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie wurde in der Vergangenheit bereits durch den AOK-Krankenhausnavigator als eine der besten Kliniken des Rheinlands ausgezeichnet und ist zudem Kooperationspartner vom Olympiastützpunkt Rheinland.

Sie ist eine der größten orthopädisch-unfallchirurgischen Abteilungen. Dem Leitsatz der Klinik „Universitätsmedizin mit Herz“ - entsprechend ist das Ziel, Patienten auf höchstem medizinischen Niveau zu behandeln und dabei immer den Menschen in den Vordergrund zu stellen. Neben den Bereichen der Unfallchirurgie und Sporttraumatologie, in denen die Klinik traditionell einen exzellenten, überregionalen Ruf hat, wurde vor allem der Bereich der Orthopädie, Endoprothetik und Gelenkchirurgie auf- und ausgebaut. Inzwischen zählt dieser Be-reich zu den erfolgreichsten und leistungsstärksten in der Kölner Region.

Die Focus Ärzteliste für die Bereiche Rückenschmerz, Wirbelsäulen-, Schulter-, Hüft- und Unfallchirurgie 2018 listet insgesamt 516 Mediziner in Deutschland auf.