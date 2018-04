Ab Montag Brückenarbeiten auf der A1

Burscheid. Ab Montag baut die Straßen NRW-Autobahnniederlassung Krefeld auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Burscheid und der Anschlussstelle Wermelskirchen zwei Wochen lang eine Brückenbaustelle auf. In dieser Zeit sind Behinderungen, außerhalb der Hauptverkehrszeiten, nicht auszuschließen. Wenn die Verkehrsführung steht, stehen dem Autofahrer während der bis Ende 2018 dauernden Bauzeit immer drei, wenn auch verengte Fahrstreifen, in beiden Richtung zur Verfügung, so der Landesbetrieb. Je nach Erfordernis würden außerhalb der Hauptverkehrszeiten und an Wochenenden in Richtung Dortmund auch mal Fahrstreifen gesperrt. Die Geschwindigkeit innerhalb der Baustelle ist auf 80 Km/h begrenzt. Nach Angabe der Autobahnniederlassung kostet die Sanierung des Brückenbauwerks Bruchermühle etwas mehr als 2,7 Millionen Euro. Red