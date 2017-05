Burscheid. Ein Arbeiter ist am Montagnachmittag an der Autobahnbaustelle der Talbrücke Lambertsmühle in den Tod gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei löste sich ein Baugerüst am westlichen Teil der Brücke (von Leverkusen kommend) und riss den 54-jährigen Kölner zwölf Meter mit in die Tiefe.

Ein Mitarbeiter eilte noch zu ihm, konnte aber nicht mehr helfen. Der Kollege musste mit einem Schock in eine Klinik gebracht werden. Kripo und der Arbeitsschutz untersuchen nun, wie sich das Gerüst lösen konnte. Klar war dabei noch nicht, ob die Baustelle beschlagnahmt werden muss. An der Brücke werden unter anderem die Randbereiche (Kappen) erneuert. hmn