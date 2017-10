Bomben-Entwarnung in Köln: Unter der A1 liegt nur eine Eisenstange. Bis die Bahn wieder frei ist, dauert es aber noch. Auch am Hauptbahnhof hat der Austausch von Weichen bislang nicht zu größeren Problemen geführt.

Köln. Entwarnung bei der Suche nach einer Fliegerbombe unter der Autobahn 1 bei Köln. Unter der Autobahn 1 nahe der Domstadt liegt keine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Bei der Suche unter dem seit Samstag gesperrten Autobahnabschnitt sei kein Blindgänger gefunden worden, sagte ein Sprecher des Landesbetriebs Straßen.NRW am Montag. Der etwa acht Meter unter der Fahrbahn liegende Gegenstand sei eine alte Eisenstange. Die Bauarbeiter hätten bereits damit begonnen, das ausgehobene Loch wieder zu verfüllen.

«Voraussichtlich werden diese Arbeiten bis in den Mittwochabend hinein andauern», teilte Straßen.NRW am Morgen mit. Ab Donnerstagmorgen sollten wieder zwei der drei Spuren freigeben werden. Doch erst zum Wochenende sei mit der kompletten Freigabe der A1 zu rechnen.

Der verdächtige Gegenstand war bei Vorarbeiten zum Neubau der Leverkusener Rheinbrücke gefunden worden. Das Ergebnis der Suche hatte zuvor Radio Köln gemeldet.

Für die Suche war die Autobahn zwischen dem Kreuz Leverkusen-West und der Anschlussstelle Köln-Niehl in Fahrtrichtung Koblenz am frühen Samstagmorgen voll gesperrt worden. Am Wochenende hatte es keine größeren Staus gegeben. Am Montagmorgen meldete die Polizei dichteren Verkehr aus den Ausweichrouten.

Seit Montagmorgen gibt es zudem Beeinträchtigungen im Bahnverkehr rund um Köln, weil im Hauptbahnhof Weichen erneuert werden. Die Bauarbeiten hätten planmäßig begonnen, der Ersatzverkehr laufe «reibungslos», sagte ein Sprecher der Bahn. Demnach sei die Lage am Bahnhof «völlig normal», die Reisenden hätten sich offenbar gut über den Ersatzfahrplan informiert.

Im Bahnhof stehen die Gleise 7, 8 und 9 in dieser Zeit nicht zu Verfügung, Gleis 6 wird nachts gesperrt. Betroffen von den Bauarbeiten sind die Linien RE 1, RE 6, RE 8, RE 9, RE 12, RB 27 und RB 38, auf denen es zum Ausfall von Haltestellen kommt. Der RE 12 fällt ganz aus. Die Weichenarbeiten sollen bis zum 16. Oktober abgeschlossen werden. dpa