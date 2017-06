Zum ersten Mal überhaupt spielt ein Jugendteam der TG Hilgen in dieser Altersklasse oberhalb der Kreisliga.

Hilgen. Die Nachwuchs-Fußballer der TG Hilgen haben nun endgültig Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal qualifizierte sich die A-Jugend für eine Spielklasse oberhalb der Kreisliga. In der kommenden Saison wird die Mannschaft von Trainer Hajrush Islami in der Bergischen Liga an den Start gehen. „Das ist für uns kleinen Verein in Hilgen einfach etwas ganz Besonderes“, freute sich Abteilungsleiter Klaus Nierhoff, der die Arbeit von Trainer Islami und seinen jungen Talenten gar nicht hoch genug loben konnte.

Auch im dritten Spiel zogen die Hilgener Jungen ganz souverän ihren Stiefel durch und fertigten den SV Bayer Wuppertal deutlich mit 5:0 (3:0) ab. Damit gab es in den drei Aufstiegspartien drei Siege und die beeindruckende Tordifferenz von 12:1-Treffern. „Ich bin mit der Entwicklung der gesamten Truppe sehr zufrieden. Immerhin haben wir seit meinem Amtsantritt Mitte Dezember kein Spiel mehr verloren. Und jetzt können wir uns auf das Abenteuer in der höheren Spielklasse wirklich freuen“, so der Coach weiter.

Von der ersten Minute an waren Hilgener auch zum Saisonfinale gegen die Wuppertaler voll auf der Höhe. Der starke Stürmer Leonhard Fronia brachte den Favoriten bereits nach zehn Minuten mit 1:0 in Führung, Nils Karasch machte mit seinem Doppelpack (23./39.) noch vor dem Seitenwechsel vorzeitig alles klar.

Im zweiten Spielabschnitt verflachte die Begegnung zwar ein wenig, doch zu keinem Zeitpunkt sollte der Ausgang noch einmal in Frage stehen. In der Schlussphase erhöhten die Islami-Schützlinge den Druck wieder und sollten mit zwei späten Treffern dafür belohnt werden. Cengiz Cetin traf zum 4:0 (88.) durch einen sehenswerten Flachschuss ins lange Ecke, Fronia sorgte nur eine Minute später nach feiner Einzelleistung für den vielumjubelten Schlusspunkt.

In extra angefertigten Aufstiegs-Shirts gab es Sektduschen sowie die üblichen Feiergesänge, auch Islami wurde von seiner Mannschaft hochgejubelt.

TGH-Kader: Marcel Scholz, Adrian Mebus, Eric Rappen, Alexander Walesch, Daniel Adamek, Nils Karasch, Justin Stolz, Leonhard Fronia, Lukas Dittrich, Paul Droste, Marius Krekeler, Felix Vornehm, Cengiz Cetin, Besart Maliqi, Claudio Correia, Nicolas Benedik.