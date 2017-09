Hohe Zahl der Briefwähler zieht Auszählung in die Länge.

Briefwahl Am Sonntagabend gegen 22.25 Uhr stand das Burscheider Ergebnis für die Landratswahl immer noch nicht fest. Für Verzögerungen hatte unter anderem die besonders große Zahl an Briefwählern geführt. 3180 Anträge auf Briefwahl waren eingegangen. „Ansonsten ging alles Schlag auf Schlag“, so Wahlamtsleiter Holger Wilke. Im Kreis wartete man sogar noch nach 23 Uhr auf einen Bezirk.

Neue Anträge Wer bei seiner Briefwahl angekreuzt hat, dass er die Unterlagen auch für die Stichwahl am 8. Oktober haben möchte, erhält die neuen Unterlagen automatisch von der Stadt. Allerdings kann das noch ein paar Tage dauern. Holger Wilke rechnet damit, dass die Stadt morgen damit beliefert wird. Frühestens Freitag, eher Samstag würden die Unterlagen dann im Briefkasten sein können. Ansonsten könnten Anträge wie am Sonntag auf Briefwahl gestellt werden. Auch könne direkt im Rathaus vorher gewählt werden. Formal gilt das dann auch als Briefwahl.

Wahlbenachrichtung Ansonsten wird nicht wie für die Wahl am Sonntag gesondert per neuem Schein aufgefordert. „Die alten Wahlbenachrichtigungen behalten ihre Gültigkeit“, so Kreissprecher Alexander Schiele. Wer sie nicht mehr besitze, kein Problem: Ein Ausweis genüge.

Zahlen Von 13 735 wahlberechtigten Burscheidern haben 10 592 tatsächlich an der Wahl teilgenommen. Da 129 Stimmen ungültig waren, sind am Ende die Stimmen von 10 463 Burscheidern in die Wahl eingeflossen (Zweitstimmen). 8,9 Prozent davon, absolut 931 Burscheider, haben die AfD gewählt. 27 Stimmen hat auch die NPD bekommen. 681 Wähler sprachen sich in Burscheid für die Linke aus. Die DKP hat dagegen offenbar nur einen Anhänger in Burscheid. Und immerhin 88 Menschen haben die Tierschutzpartei gewählt.

Kreiszahlen Und wer daran interessiert ist, wie schnell sich die Zahlen einer kleinen Kommune nach oben addieren, dem sei ein Blick auf die kreisweiten Zahlen bei den Zweitstimmen empfohlen: 13 814 Menschen haben im Wahlkreis 100 die AfD gewählt.