Drei Dinge braucht man oder frau, um als Postbote in diesen Tagen zu überleben: eiserne Kondition, viel Mineralwasser und echte Hingabe

Burscheid. Der geneigte Burscheider hat in diesen brüllend heißen Tagen schon genug damit zu tun, sich so dosiert zu bewegen, dass er schweißtreibende Tätigkeiten auf ein Minimum reduziert. Die Brief- und Paketboten der gelben Post können es sich so einfach nicht machen. Die Sendungen kommen ohne Unterlass und nehmen auf das Wetter keine Rücksicht. Im Verteilstützpunkt an der Bürgermeister-Schmidt-Straße, in unmittelbarer Nähe zur alten Post und zum Kulturbadehaus, brummt der Betrieb auch im heißesten Sommer ohne Gnade und ohne Pause. Und bereits im Morgengrauen herrscht in der Verteilhalle ein auf den ersten Blick quirliges Durcheinander, das sich aber beim genauen Hinschauen als durchdachtes System erweist.

In Burscheid teilen sich Paket- und Briefzusteller die Verteilung der Sendungen, die Kunden der Deutschen Post anvertraut haben. Aus Leverkusen rücken von Montag bis Samstag je fünf Paketzusteller mit ihren Lieferwagen in die Lindenstadt an; sie liefern täglich 1 000 Sendungen in jene Burscheider Häuser und Firmen aus, die in zentralen Bereichen liegen.

In Burscheid selbst befindet sich der Zustellstützpunkt, der sich als Unterscheidung zu einem ganz erheblichen Teil mit kleineren Sendungen beschäftigt. Von der Bürgermeister-Schmidt-Straße aus wird in viereinhalb Fahrrad- und Fußbezirken reine Post und in sechs „Verbundbezirken“ eine Mischung aus Post und Paketen/Päckchen zugestellt. Die Verbundzusteller sind in den eher ländlich strukturierten Räumen der Stadt unterwegs; dort würde sich eine getrennte Zustellung von Brief- und Paketpost nicht rechnen. Vom Stützpunkt an der Bürgermeister-Schmidt-Straße aus werden wöchentlich 66 000 Briefsendungen und 1 000 Pakete und Päckchen ausgetragen, erklären Post-Pressesprecher Dieter Pietruck und Zustellstützpunkt-Leiter Chris Borgwardt unisono. Borgwardt ist der Chef von acht solcher Stützpunkte im Bereich Leverkusen, Burscheid und Bergisch Gladbach und damit auch der Vorgesetzte von Markus Reihn, der Teamleiter in Burscheid ist und 16 Mitarbeiter koordiniert.

Gelbe Post heißt heute vor allem, Geschäftsbriefe zu verteilen

Reihns Aufgabe ist es, den Betrieb in Burscheid flüssig zu halten, die Verteilung am jeweiligen Tag sicherzustellen, den Arbeitskräfteeinsatz nach dem Postaufkommen zu dosieren – und Motivator zu sein. „Am Samstag haben wir Großkampftag, am Montag haben wir ein deutlich geringeres Aufkommen, weil die Firmen am Wochenende nicht arbeiten und nichts verschicken“, erklärt er dem Reporter der Heimatzeitung. Zu einem ganz erheblichen Teil sind es nämlich gewerbliche Sendungen, die den Poststrom ausmachen. Private Post hat in digitalen Zeiten deutlich abgenommen. Und doch finden sich in Reihns Verteilregal drei herrlich bunte, herrlich altmodische Postkarten, die der Briefträger nun seiner vorkonfektionierten Post zuordnet.