Die Arbeiten zur zur Modernisierung des Sportplatzes laufen auf Hochtouren. Ab Montag soll der rote Belag aufgespritzt werden – wenn das Wetter mitspielt.

Burscheid. Es gilt als Experte für Outdoorbeläge in der Region und packt als Geschäftsführer der Firma BSS (Bergische Spiel- und Sportanlagenbau GmbH) nicht nur zur Schau mit an. Vermutlich in der kommenden Woche wird Thomas Gutsch den markant roten Tartanbelag sogar persönlich auf der Anlage am Griesberg aufbringen. „Dann werde ich auch rote Haare haben, weil die Mischung von Hand aufgespritzt wird.“

Das ist präzise handwerkliche Arbeit, denn von Hand bedeutet auch, dass die Strukturspritzbeschichtung in zwei Schichten flächendeckend an jeder Stelle später exakt drei Millimeter dick sein soll. Doch das Wochenende mit schlechtem Wetter naht. Gutsch ist skeptisch. „Wir wollen in 14 Tagen durch sein, aber die Beschichtung ist extremst wetterabhängig.“ Und laut Landschaftsarchitekt Dirk Zenz, der den neuen Sportplatz als Mitarbeiter der Technischen Betriebe Solingen in Kooperation mit der Stadt Burscheid geplant hat, sei es ein Glück gewesen, dass die Temperaturen in den vergangenen beiden Wochen nicht mehr so heiß gewesen sind. „Bei Temperaturen von über 30 Grad wären die Arbeiten auch kritisch geworden.“

In etwa zwei Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

Zielsetzung ist also, dass Fußballer des BV Burscheid und die Leichtathletikabteilung der BTG in etwa zwei Wochen auf den Platz können. Um das zu erreichen müssen Gutsch und seine sieben Kollegen allerdings noch ordentlich Gas geben. 60 Tonnen Gummigranulat (EPDM) und 18 Tonnen Kleber (PU) müssen in einem so genannten Zwangsmischer miteinander verbunden werden, damit später auf einer Gesamtfläche von insgesamt 6500 Quadratmetern gespielt und trainiert werden kann. Die Säcke mit dem Granulat in einer Stärke von ein bis vier Millimetern werde übrigens neu hergestellt und sei keine Altlast. Alles sei penibel genau zertifiziert.

Ab der kommenden Woche soll es rot auf dem Griesberg werden

Am Anfang der kommenden Woche soll nach der 6,5 Zentimeter dicken Asphaltschicht und der deutlich dünneren Gummitragschicht die Spritzbeschichtung aufgetragen werden. „Später werden dann natürlich noch die Linien gezogen. Auch die Kugelstoßfläche wird liniert, damit man sehen kann, wie weit die Kugel geflogen ist“, erläutert Zenz. Die neue Hochsprunganlage, angeblich besonders stabil, ist mobil und steht bereits auf dem Kunstrasenspielfeld, das derzeit nicht genutzt werden kann.

Die neue Beschichtung inklusive Asphaltunterbau ist wasserdurchlässig. Für Starkregenereignisse wurde eine Drainage erneuert, die auch die alte Aschenbahn bereits hatte. Vier Laufbahnen wird es für die Sportler geben.