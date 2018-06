Die Burscheider ZWAR-Initiative feiert am Freitag ihren ersten Geburtstag.

Burscheid. Alle Burscheider zwischen 55 und 65 Jahren sind vor einem Jahr – genau am 29. Juni – ins Haus der Kunst eingeladen worden. Gemeinsam wurde hier mit Unterstützung der ZWAR-Zentralstelle aus Dortmund das Burscheider ZWAR-Netzwerk gegründet. ZWAR steht für „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ und auch in Burscheid ist somit eine Möglichkeit entstanden, neue Menschen kennenzulernen und Freizeitaktivitäten zu planen.

Mit über 80 Teilnehmern ist das Zwar-Netzwerk in Burscheid gestartet. Für alle Beteiligten ist das Kooperationsprojekt der Stadt Burscheid und der ZWAR-Zentralstelle NRW ein voller Erfolg. Im Rahmen des altengerechten Quartiermanagements haben die Quartiersentwicklerinnen Maryna Gralicki und Jana Lauffs das ZWAR-Konzept nach Burscheid geholt und es ein Jahr lang begleitet. „Ziel war es, neue soziale Kontakte und einen Austausch zwischen Gleichaltrigen und Gleichgesinnten zu fördern sowie den Menschen die Möglichkeit zu geben, in einer Gruppe gemeinsame Aktivitäten und das Älterwerden zu planen“, so Maryna Gralicki.

Aktuell besteht das Netzwerk in Burscheid aus etwa 30 aktiven Mitgliedern. Sie finden sich jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Tri-Café, Bürgermeister-Schmidt-Straße 25, zum offenen Basisgruppentreffen zusammen. Dort werden neue Aktivitäten geplant, es wird geklönt und einander kennengelernt. Es bestehen bereits einige Aktivitäten-Gruppen, wie die Wander-, Boule-, Strick- oder Malgruppe.

„Wir sind froh und stolz, dass das Netzwerk sich so gut entwickelt hat. Es sind viele neue Freundschaften entstanden. Wir wünschen den Teilnehmern weiterhin viel Freude bei den gemeinsamen Aktivitäten“, sagt Maryna Gralicki.

ZWAR steht für „Zwischen Arbeit und Ruhestand“ (www.zwar.org) und ist das landesweit seit 1979 geförderte Konzept der ZWAR Zentralstelle NRW zur Gründung von sozialen Netzwerken in den Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen.

Zwar-Gruppen: So bunt wie die Menschen selbst

ZWAR-Gruppen sind offen für jeden Interessenten und bilden keine Vereinsstrukturen. Sie bestimmen ihre Aktivitäten selbst. Die ZWAR-Gruppen sind dabei so bunt, wie die Menschen, die sich auf das Abenteuer der Selbstorganisation und der Offenheit im Prozess einlassen. Red