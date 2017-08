26. Ausstellung in den Geschäften vom 2. bis 30. September. Zur Eröffnung gibt es Musik der Orchesterschule.

Burscheid. Schon zum 26. Mal findet die jährliche Burscheider Aktion „Kunst im Schaufenster“ statt – in diesem Jahr vom 2. bis 30. September.

Insgesamt 28 Künstlerinnen und Künstler aus Burscheid und naher Umgebung stellen ihre Arbeiten unterschiedlichster Stilrichtungen in Schaufenstern der Burscheider Geschäfte und Institutionen aus. Vier Wochen lang haben Kunden, Spaziergänger und Gäste die Gelegenheit, bei einem gemütlichen Schaufensterbummel nicht nur das aktuelle Angebot der Fachgeschäfte, sondern auch die neuesten Kunstwerke zu betrachten.

Einladung zum „Kunst-Rundgang“ für die Öffentlichkeit

„Kunst im Schaufenster“ startet am Samstag, 2. September, um 12 Uhr mit einem Eröffnungsrundgang am Haus der Kunst, Höhestraße 5 (neben dem Rathaus). Am Rundgang nehmen alle Künstler teil, so dass sich für das Publikum eine gute Gelegenheit zu einem Gespräch bietet. Mit einem anschließenden Treffen im Haus der Kunst ab etwa 13.30 Uhr, zu dem alle Interessierten eingeladen sind, klingt der Rundgang aus.

Für eine fröhlich-musikalische Eröffnung am Haus der Kunst sorgt das Juniororchester der Orchesterschule Burscheid unter der Leitung von Heide Wendt.

„Kunst im Schaufenster“ ist eine Jährliche Gemeinschaftsaktion

„Kunst im Schaufenster“ ist eine Gemeinschaftsaktion der Künstler mit der Wirtschafts- und Werbegemeinschaft „Wir für Burscheid“ und der Stadt Burscheid.

Die gelbe Begleitbroschüre mit Informationen zu den einzelnen Künstlern liegt in den Geschäften, Banken und öffentlichen Einrichtungen (unter anderem Rathaus, Stadtbücherei) aus.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt Burscheid oder auf der entsprechenden Seite: www.kunst-im-schaufenster.de. Ansprechpartnerin: ist Edeltrud Stöcker unter Telefon 6 14 59.