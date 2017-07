Junge Frau ging in Refrath durch verschlossene Schranke und wurde von der einfahrenden Bahn erfasst.

Bergisch Gladbach. Am Mittwochnachmittag ist eine 23 Jahre alte Frau in Refrath von einer Straßenbahn erfasst worden. Sie wurde nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle in eine Unfallklinik gebracht. Dort verstarb sie in der Nacht.

Die Polizei geht davon aus, dass die Frau bei heruntergelassener Schranke über die Gleise gegangen ist. „Die 23-jährige Bergisch Gladbacherin stand zunächst vor den geschlossenen Schranken und ging dann zwischen den Schranken über die Gleise“, heißt es von Seiten der Polizei.

Beim Überqueren der Gleise wurde sie dann von der einfahrenden Bahn in Richtung Bensberg erfasst.

Die Frau lag bewusstlos zwischen Bahnsteig und Bahn

Die Frau lag bei Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst bewusstlos zwischen Bahnsteig und Bahn, war aber nicht eingeklemmt, wie die Feuerwehr meldet. Nach einer ersten notärztlichen Versorgung hätten sich Notarzt und Einsatzleiter, auf Grund der Schwere der Verletzungen, zu einer schnellen Rettung entschieden. Gemeinsam mit einem Ersatzfahrer der KVB wurde die Bahn vorsichtig mehrere Meter zurückgesetzt, so dass die Frau für die Rettungskräfte zugänglich war. Nach einer ersten Versorgung und Stabilisierung im Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus der Maximalversorgung gebracht. Dort verstarb sie dann in der Nacht aufgrund der schweren Verletzungen.

Auch eine Zeugin sowie der 29 Jahre alte Fahrer der Bahn wurden in ein Krankenhaus transportiert. Beide erlitten einen Schock. Die Straße musste zwei Stunden gesperrt werden.