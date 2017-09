Frau verliert in Grünscheid die Kontrolle über ihren Wagen. Sachschaden liegt bei 30 000 Euro.

Leichlingen. Am vergangenen Mittwochabend ist eine 18-Jährige, nachdem sie in Grünscheid die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte, leicht verletzt worden. Gegen 21 Uhr fuhr die Leichlingerin mit ihrem BMW aus einer Ausfahrt in Grünscheid auf der L 359 in Richtung Burscheid. Die 18-jährige kam kurze Zeit später aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Strommast. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der Notdienst des Energieversorgers kümmerte sich um die offenliegenden Stromkabel. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 30 000 Euro.

Am Mittwochnachmittag hatte es die Polizei mit einer Trunkenheitsfahrt zu tun. Gegen 16 Uhr fuhr in Witzhelden eine 44-jährige Solingerin auf der Solinger Straße in Höhe der Zufahrt eines Supermarktparkplatzes ihrem Vordermann auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme fiel den Beamten aber starker Alkoholgeruch bei der Solingerin auf. Ein Vortest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Die 44-jährige Frau räumte ein, vorher Sekt getrunken zu haben. Auf der Polizeiwache wurde ihr schließlich eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag, als um 1 Uhr ein 59-jähriger Leichlinger mit seinem Mercedes auf der Immigrather Straße in Richtung Unterschmitte unterwegs war. Dabei fuhr er mittig der Fahrbahn, um an einem geparkten Auto vorbei zu fahren. Im Anschluss fuhr er aus unbekannten Gründen nicht wieder zurück an den rechten Fahrbahnrand, sondern prallte in den am linken Fahrbahnrand geparkten Mazda, den er auf den dahinter geparkten Ford schob. Der 59-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 13 000 Euro.