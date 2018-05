Wanderausstellung vom Bundesverband Leseförderung ab 7. Mai in der Stadtbücherei.

Burscheid. Eine vom Bundesverband Leseförderung konzipierte Ausstellung mit über 150 Buchtiteln zu den Themen Vielfalt, Toleranz und Miteinander macht auch Station in der Stadtbücherei Burscheid. Besonders in den vergangenen Jahren hat es auf diesem Gebiet zahlreiche Neuerscheinungen gegeben.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei den mehrsprachigen Titeln, die von Bilderbüchern und Vorlesebüchern bis hin zu Sachtiteln reichen. Sie sollen Interesse wecken für Sprache und andere Kulturen.

Wanderausstellung zum Thema Mehrsprachigkeit

Die Ausstellung wird vom 7. bis 19. Mai im Lesecafé der Stadtbücherei präsentiert. Ergänzt wird die Wanderausstellung in Kooperation mit der Buchhandlung Ute Hentschel durch Veranstaltungen in der Stadtbücherei für Schulklassen und Veranstaltungen in der Burscheider Buchhandlung an der Hauptstraße.

Am Samstag, 12. Mai, gibt es in der Buchhandlung ab 11 Uhr im Rahmen der Vorlese-Reihe für Kinder ab vier Jahren eine ganz besondere Begegnung mit Sprache: Das Bilderbuch „Etwas Schwarzes“ von Reza Delavand wird auf Deutsch und in der Originalsprache Persisch vorgelesen.

Für Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher und alle, die mit Mehrsprachigkeit in Berührung kommen, wird eine Abendveranstaltung am Donnerstag, 17. Mai, 19.30 Uhr in der Buchhandlung angeboten.

Zum Thema Mehrsprachigkeit im Kinder- und Jugendbuch werden zwar nicht ganz 1000 Bücher, aber eine große Auswahl von Titeln präsentiert. Vorgestellt werden die Bücher von Medienpädagogin Isabelle Helmerichs und Bibliotheksleiterin Barbara Hoevels. Der Eintritt zu der Veranstaltung an dem Abend kostet 6 Euro. Red