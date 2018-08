Am 1. September gibt es die Neuauflage des Festivals mit Konzerten in Köln und in der Region.

Köln/Bonn. Das Festival im Kölner Jugendpark ist seit Monaten ausverkauft, in der Bonner Rheinaue werden zeitgleich 20 000 Jecken erwartet. Damit nicht genug: Am 1. September zieht es die Jecken auch in über 100 Kölner Kneipen, Biergärten, Brauhäuser oder Eventlocations. Alle angesagten Bands spielen, die besten kölschen DJs legen auf.

Auch ringsherum ist es jeck. Üvverall im Rheinland ist kölsche Musik angesagt. In Kooperation mit dem Bad Münstereifeler City-Outlet feiern in der historischen Altstadt 4500 Jecken. Auf der Bühne stehen die Micky Brühl Band, Domstürmern, de Boore, Cöllner, Klüngelköpp, Funky Marys, Big Maggas, High Energy und Ringbloot.

„Schunkeln, Singen und Verkleiden, das ist die DNA der Rheinländer“, sagt Sebastian Lenninghausen vom Jeck im Sunnesching-Initiator Gaffel. „Feiern hat hier Potenzial und im Sunnesching erst recht. Mittlerweile bewegen wir bei Jeck im Sunnesching an die 100 000 Menschen.“

Auch „op de Stroß“ ist am 1. September Jeck angesagt. Fiere op kölsch in der Friesenstraße, im Kwartier Latäng rund um die Zülpicher Straße, im Belgischen Viertel mit der Aachener Straße und Lindenstraße sowie am Bermudadreieck in der Schaafenstraße.

In den Sartory-Sälen gibt es die Jeck im Sunnesching-Party

Die große Jeck im Sunnesching-Party in den Sartory Sälen startet nach dem Festival im Deutzer Jugendpark um 20 Uhr. Dann wird mit Querbeat, Miljö und Rheinveilchen getanzt. Jecke am und auf dem Rhein:

Auf dem Partyschiff Rhein-Roxy treten Miljö und Klüngelköpp ab 15 Uhr auf. In der Poller Strandbar geht es bereits ab 10.11 Uhr los. Es spielen Querbeat, Klüngelköpp und ein Special Guest. Die Tanzbar in der Kölner Altstadt feiert auf drei Ebenen Jeck im Sunnesching. Ab 18 Uhr spielen Miljö und Klüngelköpp.

Kölsch-Barde Björn Heuser ist mit seiner legendären mobilen Bühne unterwegs. Los geht es um 15 Uhr am Aachener Weiher. Höhepunkt ist der Abschluss in der Friesenstraße um 23.30 Uhr.

Im Deutzer Jugendpark und in der Bonner Rheinaue spielen am 1. September sämtliche Spitzenbands kölscher Musik: Brings, Kasalla, Cat Ballou, Querbeat, Miljö und Fiasko. In Köln kommen noch Björn Heuser, Lupo und Rockemarieche dazu, in Bonn Pläsier, Kempes Feinest und Stefan Knittler. Einlass ist ab 9 Uhr. Das Programm beginnt um 11 Uhr und läuft bis 20 Uhr.

Wer es nicht zu den Festivals schafft, kann per Live-Stream alles verfolgen. Gemeinsam mit dem WDR wird Jeck in Sunnesching aus Bonn übertragen. Gesendet wird über die Jeck in Sunnesching Website und Facebook-Seite.

Restkarten für das Festival in Bonn und die vielen weiteren Events in den Kölner Veedeln gibt es über die Homepage. Dort findet man auch alle weiteren Informationen zum größten Sommerspektakels des Rheinlands.

jeckimsunnesching.de