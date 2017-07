Opposition und sogar Gewerkschaften verlangen von den Autokonzernen eine technologische Neuausrichtung. Großbritannien geht dabei voran.

Berlin. Ausgerechnet in Wolfsburg bei VW beginnt Umweltministerin Barbara Hendricks am Donnerstag ihre lange geplante Sommerreise. Gespräche mit Vorstandschef Matthias Müller und dem Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh sind geplant. Die SPD-Politikerin ist in der Branche nicht unbedingt beliebt, seit sie im letzten Jahr vorschlug, ab 2030 nur noch elektrisch betriebene Neuwagen zu erlauben. Doch jetzt wird man ihr wohl aufmerksam zuhören. Die deutsche Autoindustrie steht mächtig unter Druck.

Und das nicht nur wegen Dieselgate und Kartellaffäre. Zu allem Überfluss hat die französische und britische Entscheidung, Verbrennungsmotoren ab 2040 bei Neuwagen nicht mehr zuzulassen, VW und Co. jetzt auch noch eine Grundsatzdebatte über ihre Zukunft beschert. Hendricks, die im letzten Jahr mit ihrem Vorstoß noch an der Kanzlerin, dem Wirtschafts- und dem Verkehrsministerium gescheitert war, verspürt nun Oberwasser. „Wir sind gut beraten, das Signal sehr ernst zu nehmen und die Entwicklung alternativer Antriebe voranzutreiben“, ließ sie ihren Sprecher in Berlin verlauten.

Auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter nutzte die Vorlage aus den europäischen Nachbarländern sofort: „Die Tage des fossilen Verbrenners sind längst gezählt“, sagte er unserer Redaktion. „Die Bundesregierung darf nicht länger ein totes Pferd reiten.“ Hofreiter schlug wie einst Hendricks das Jahr 2030 als Ausstiegsdatum vor. Der Linken-Verkehrspolitiker Herbert Behrens verlangte ebenfalls eine klare zeitliche Entscheidung für eine Abkehr von fossilen Energieträgen im Verkehr.

Noch überwiegen in der Regierung die zurückhaltenden Kräfte. Das Wirtschaftsministerium erklärte, es sei jetzt wichtig in Europa „ambitioniert und einheitlich vorzugehen“. Allerdings solle man sich dabei weder auf eine Technologie festlegen, noch auf eine Jahreszahl. Ähnlich äußerte sich das Verkehrsministerium von Alexander Dobrindt (CSU). „Diskussionen um Jahreszahlen sind relativ phantasielos“, meinte sein Sprecher. Und Kanzlerin Angela Merkel (/CDU) ließ aus dem Urlaub so etwas wie ein „Basta“ verlauten: „Das Verbot von Diesel oder Benzinern steht derzeit nicht auf der Agenda der Bundesregierung“, sagte ihre Sprecherin und ergänzte: Die Kanzlerin habe immer vor einer pauschalen Ablehnung des Diesel gewarnt.

Doch bröckelt die Front merklich. Mit dem Verkehrsexperten Oliver Wittke sprach sich sogar ein CDU-Politiker am Mittwoch für einen Kurswechsel aus. „Den Abschied von der Verbrennungstechnologie werden wir kurzfristig einleiten müssen", sagte der Bundestagsabgeordnete. Es gehe nicht an, dass Großbritannien hier den „Taktgeber" spiele, Deutschland als das europäische Automobil-Land Nummer Eins aber hinterherhinke.