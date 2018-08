Frankfurt/Main (dpa) - Was ist nur los mit Deutschlands Großbanken? Magere Ergebnisse, vor sich hin dümpelnde Aktienkurse und jetzt womöglich noch der Abstieg der Commerzbank aus der ersten deutschen Börsenliga.

Wenn nicht noch ein Wunder passiert, wird der Dax-Dino bei der nächsten regulären Überprüfung des Deutschen Aktienindex am 5. September durch den aufstrebenden Zahlungsabwickler Wirecard ersetzt. Zugleich muss die Deutsche Bank um ihren Platz im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bangen.

Deutschlands führende Banken seien nach der jüngsten Finanzkrise zu lange mit sich selbst beschäftigt gewesen, meint Klaus Nieding, Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), der die Branche seit Jahren im Blick hat. «Die Aufarbeitung der Krise hat viel Zeit, Kraft und Geld gekostet. Beim Thema Digitalisierung haben die Banken zehn Jahre verschlafen.»

Junge Finanzfirmen stießen in die Lücke. Die 1999 gegründete Wirecard AG versteht sich heute als «eines der weltweit führenden Unternehmen für elektronische Zahlungstransaktionen». Nach einem starken zweiten Quartal schraubte das Unternehmen aus dem Münchner Vorort Aschheim am Donnerstag erneut seine Ziele nach oben. Schon am Vormittag schnellte der Börsenwert von Wirecard auf knapp 22 Milliarden Euro in die Höhe - aktuell ist das Unternehmen an der Börse damit nicht nur mehr wert als die Commerzbank, sondern überflügelt auch die Deutsche Bank.

Agiler Nischenanbieter statt schwerfälliger Tanker mit Komplettangebot - Zeit für den Abgesang auf das klassische Bankgeschäft? Nein, sagt Holger Sachse, Bankenexperte bei der Boston Consulting Group (BCG): «Das ist nicht das Ende von Großbanken. In Europa gibt es sehr viele erfolgreiche Großbanken - übrigens auch im deutschen Markt.» Zudem müsse sich noch zeigen, ob Fintechs die hohen Wachstumserwartungen auch erfüllen könnten. «Der Beweis, dass sich Kundenbeziehungen tatsächlich profitabilisieren lassen, der steht bei ganz vielen Fintechs noch aus», konstatiert Sachse.

«Ein Imageschaden wäre ein Abstieg der Commerzbank aus dem Dax durchaus», sagt der Kölner Bankenprofessor Thomas Hartmann-Wendels. Allerdings habe sich seit Jahren abgezeichnet, dass schlank aufgestellte neue Anbieter den Banken beim Zahlungsverkehr den Rang ablaufen. «Banken hätten längst gewarnt sein müssen, dass ihre Bedeutung schwindet. Das ist nun ein deutliches Signal, wie gravierend das Problem ist», sagt Hartmann-Wendels.

Der erste Abstieg des Dax-Gründungsmitglieds Commerzbank aus dem Kreis der 30 führenden börsennotierten Unternehmen in Deutschland - ausgerechnet im Jahr des 30. Jubiläums des Leitindex - scheint kaum noch zu verhindern. Über Auf- oder Abstieg entscheidet die Deutsche Börse alle drei Monate. Kriterien sind Börsenumsatz (Handelsvolumen) und Börsenwert (Marktkapitalisierung) eines Unternehmens.