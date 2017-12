Kaum zu glauben, aber trotzdem wahr: Der Scheck ist älter als das Münzgeld. Vorläufer des bargeldlosen Zahlungsmittels gab es bereits um 1700 vor Christus in Babylon. Es handelte sich um eine Art Lagerschein, der das Recht auf Auslieferung einer bestimmten Menge Getreide an den Scheckinhaber verbriefte. Münzen tauchten im achten Jahrhundert vor Christus in Griechenland/Kleinasien auf. In Deutschland verhalf die 1876 gegründete Reichsbank dem Scheck 1883 zum Durchbruch: Sie gestattete die Barauszahlung von Guthaben gegen Vorlage eines Schecks. Die Papiere wurden damit zum normalen Zahlungsmittel.