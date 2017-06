Eine Studie von Germanwatch und Misereor kritisiert, Menschenrechtsaspekte würden von deutschen Firmen zu wenig beachtet. Ein neuer Aktionsplan ist noch unverbindlich.

Düsseldorf. Seit 2011 gibt es die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, seit Dezember 2016 auch einen vom Bundestag verabschiedeten Aktionsplan „Wirtschaft und Menschenrechte“. Der hat aber nur Empfehlungscharakter und ist nicht rechtlich bindend. Eine Studie von Germanwatch und Misereor zur globalen Energiewirtschaft kommt zu dem Schluss, dass deutsche Firmen weltweit an Energieprojekten beteiligt sind, die menschenrechtlich bedenklich sind.

Knapp ein Drittel der 1877 wirtschaftsbezogenen internationalen Menschenrechtsbeschwerden, die zwischen 2005 und 2014 registriert wurden, beziehen sich auf den Rohstoff- und Energiesektor. Oft spielt dabei Landraub eine Rolle oder eine nicht angemessene Entschädigung für die betroffene Landbevölkerung.

Mehr als zehn menschenrechtlich bedenkliche Fälle dokumentiert

In die Studie flossen Angaben und Dokumentenauswertungen von 30 deutschen Unternehmen ein: je zehn Energieversorger, Zulieferer und Gashändler. Der Vorwurf bezieht sich nicht auf Menschenrechtsverletzungen durch die deutschen Firmen selbst, sondern durch die Projekte, an denen sie in unterschiedlichen Formen beteiligt sind. Mehr als zehn Fälle sind dokumentiert, in denen die Unternehmen ihre menschenrechtliche Sorgfaltspflicht missachtet haben sollen.

Gravierendstes Beispiel ist das geplante Wasserkraftwerk Agua Zarca in Honduras. Seit Bekanntwerden der Pläne im Jahr 2011 gab es massive Proteste, weil das Projekt für die Landbevölkerung den Zugang zu dem wirtschaftlich und spirituell bedeutenden Fluss Gualcarque gefährdet. Die Proteste riefen gewaltsame Reaktionen von Polizei und Militär hervor. Seit 2013 wurden sechs Umweltaktivisten ermordet. Im Jahr 2013 schloss Voith Hydro, ein Joint Venture von Voith (65 Prozent) und Siemens (35 Prozent), mit dem Projektbetreiber vor Ort einen Liefervertrag für Turbinen, Generatoren und Steuerungsanlagen ab. Trotz frühzeitiger Aufforderungen, sich aus dem Projekt wegen der Menschenrechtsverletzungen wieder zurückzuziehen, wurden die Lieferungen erst im Mai 2016 vorläufig eingestellt.

Siemens erklärt, man habe aufgrund der Minderheitsbeteiligung „nur indirekt Einfluss auf dieses Projekt nehmen“ können. Die Entscheidung, die Lieferung zu stoppen, sei notwendig und richtig gewesen. „Wir beobachten die Ermittlungen und mögliche Gerichtsprozesse mit höchster Aufmerksamkeit und verurteilen jegliche Form von Gewalt aufs Schärfste.“ Weitere von der Studie kritisierte Projekte werden von Siemens mit dem Hinweis verteidigt, alle großen Infrastrukturprojekte seien mit Eingriffen in das ökologische und soziale Gefüge verbunden. „Aus unserer Sicht überwiegen bei diesen Projekten aber die Vorteile.“ Das Unternehmen kündigt jedoch an, „eventuell erforderliche Maßnahmen im Rahmen der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten“ noch früher einplanen zu wollen.