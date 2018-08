Dudenhöffer : Auch Elektrofahrzeuge können ja große Kisten sein – denken Sie an das Model X von Tesla. Das ist nicht die direkte Ursache für jetzt drohende Fahrverbote in den Innenstädten. Die kommen daher, dass die Politik zehn Jahre lang die Augen zugemacht hat. Düsseldorf wird seit Jahren abgemahnt. Jedes Jahr, und immer wurde es ignoriert. Große Autos brauchen mehr Energie – das ist richtig. Aber das geht auch sauber.

Einerseits streiten wir also über reine Luft in den Städten und fahren andererseits immer breitere Wagen. Wie passt das zusammen?

Dudenhöffer : In Deutschland liegt der Anteil bei den Neuwagen bei 30 Prozent und das wird weiter steigen. In den USA sind es über 50 Prozent. Die Autos wirken schicker, sportlich, aber sie sind bequem, ermöglichen einen einfachen Einstieg. Und zumindest subjektiv vermitteln sie Sicherheit – wobei sie objektiv für andere, etwa Radfahrer, unsicherer sind.

Ferdinand Dudenhöffer : Zumindest an Baustellen muss man darüber nachdenken. Ober man muss die Überholspur kontrollieren, damit die überbreiten Pkw dort nicht fahren. Irgendwie wird man auch in Deutschland reagieren müssen, denn der Trend ist klar.

Ferdinand Dudenhöffer glaubt, dass selbstfahrende Taxis in China in fünf Jahren Realität sein könnten – in Europa eher in 15 Jahren.

Und dass sie heute nicht sauber sind, machen Sie der Politik zum Vorwurf?

Dudenhöffer: Da wurden Vorschriften gemacht, wie die Luft sein soll – und jetzt will man Gerichte überzeugen, dass es Unrecht ist, Fahrverbote zu verhängen, um diese Vorschriften zu erfüllen. Ich finde es seltsam, wie NRW da reagiert. Es gibt drei Wege, mit dem Problem im Jetzt umzugehen: Hamburg und Stuttgart haben das Problem anerkannt und die Konsequenzen gezogen. In NRW wird irgendwas getan, von dem man nicht weiß, was es bringt – und die Gerichte sollen bitte anerkennen, dass die Grenzwerte eben nicht einzuhalten sind. Am frechsten allerdings ist Bayern: Da zahlt man einfach die Strafe und gut ist es.

Sehen Sie einen Ausweg?

Dudenhöffer: Es ist über Jahre hinweg so viel Zeit vertan worden mit Diskussionen um Software-Updates für die Dieselfahrzeuge. Aber ohne die Hardware geht es nicht. Warum ist Herr Laschet nicht längst in Berlin und fordert die Hardware-Nachrüstung per Gesetz? NRW ist das größte Bundesland. Ich verstehe das nicht. Aber ich glaube, das Risiko ist groß, dass die Umwelthilfe vor Gericht erfolgreich ist, dass Düsseldorf und die Landesregierung dann dumm dastehen. Dann hilft nur noch Kommunikation mit den Pendlern: Entweder müssen sie auf Ausweichrouten um die Innenstadt oder sie bekommen Geld für ein neues Auto. Punkt.

Wo sehen Sie ansonsten die großen Herausforderungen in NRW?

Dudenhöffer: Jetzt wird ja viel gebaut, aber es reicht nicht. Die Stausituation ist erheblich. Aber es geht nicht nur um die Straßen: Wenn man am Duisburger Hauptbahnhof ankommt, glaubt man ja, der Zweite Weltkrieg sei noch nicht vorbei. Wir haben über lange Zeit die Infrastruktur vergammeln lassen.

Was soll die Landespolitik dagegen tun?

Dudenhöffer: Jetzt kann man nur noch seiner Zeit hinterherlaufen. Das ist hier leider oft so: Warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist.

Hier? Also ein deutsches Problem?

Dudenhöffer: Es gibt gute Ansätze im Ausland. London zum Beispiel hatte ein großes Verkehrsproblem – also wurde eine City-Maut eingeführt. In Deutschland hat man so viel Zeit vergeudet mit der Diskussion um die Pkw-Maut, die gar nichts bringt – aber inzwischen hat Herr Dobrindt nichts anderes gemacht und Deutschland drei Jahre nach hinten geworfen. Schauen Sie sich Amsterdam an, wo das Parken in der Innenstadt unglaublich teuer ist – aber für Elektroautos gratis. Oder fahren Sie mal Bahn in Peking oder Shanghai. Die Züge fahren 250 km/h, Sitzplätze werden von Stewardessen zugewiesen.