Bald beginnen die Ferien. Vor den Sicherheitskontrollen am Flughafen Düsseldorf könnte es wieder eng werden.

Düsseldorf. Der Start in den Sommerurlaub könnte am Flughafen Düsseldorf wieder zur Geduldsprobe werden. Die Bundespolizei ist mit den Vorbereitungen der von ihr mit den Sicherheitskontrollen beauftragten Firma Kötter Aviation Security nicht zufrieden und hat das Unternehmen abgemahnt.

Das Management des größten nordrhein-westfälischen Airports sieht seine Befürchtungen bestätigt, es könnten sich chaotische Szenen wie im vergangenen Jahr wiederholen. Im September war es wegen überlanger Wartezeiten sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen Passagieren gekommen.

Die von der Bundespolizei ausgesprochene Abmahnung „bestätigt uns in unserer Skepsis, und wir erneuern unsere Forderung, dass die schönste Zeit des Jahres in Düsseldorf nicht von langen Wartezeiten beeinträchtigt werden darf“, sagte gestern ein Flughafensprecher. Der Airport erwarte „eine deutliche Verbesserung der Situation an den Luftsicherheitskontrollen“. Der Flughafen Düsseldorf möchte, wie auch andere Airports in Deutschland, die Sicherheitskontrollen in die eigene Hand nehmen. Darüber gebe es seit einem halben Jahr „intensive Gespräche auf allen politischen und behördlichen Ebenen“, sagte der Sprecher.

Abmahnung kam für Kötter völlig überraschend

Für Kötter-Geschäftsführer Peter Lange kam der Zeitpunkt der Abmahnung völlig überraschend: „Wir haben erst vor einer Woche bei der Bundespolizei in St. Augustin unser neues Konzept vorgestellt.“ Seit Oktober vergangenen Jahres habe es stetig Verbesserungen gegeben. In den Pfingst- und Osterferien sei es bei den Abfertigungen kaum noch zu Problemen gekommen: „Inzwischen haben wie fast 1000 Mitarbeiter. 400 wurden in den vergangenen Monaten ausgebildet, 100 weitere sind dabei.“

Lange ist überzeugt, dass die Reisenden in den Sommerferien keine langen Wartezeiten fürchten müssen: „Diesmal ziehen wirklich alle an einem Strang, vom Flughafen bis zur Bundespolizei.“ Die sechs Seiten lange Abmahnung habe außerdem ein versöhnliches Ende gehabt: „Wenn alles klappt, sei man gern bereit, mit uns weiter zusammenzuarbeiten.“ Das Präsidium der Bundespolizei in Potsdam wollte gestern keine Stellungnahme dazu abgeben, warum die Abmahnung gerade jetzt, unmittelbar vor den Sommerferien, erfolgte.

Im vergangenen Jahr zählte der Düsseldorfer Flughafen in den Sommerferien rund 3,9 Millionen Passagiere bei Starts und Landungen.

si/E.S./dpa