Seit 2006 können die Länder die Höhe der Grunderwerbsteuer in Eigenregie festlegen. Fielen vorher bundeseinheitlich 3,5 Prozent auf den Kauf von bebauten oder unbebauten Grundstücken an, so verlangt Berlin mittlerweile sechs Prozent. In Thüringen, Schleswig-Holstein, NRW, dem Saarland und Brandenburg sind es 6,5 Prozent. Nur Bayern und Sachsen halten am ursprünglichen Prozentsatz fest.