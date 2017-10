Düsseldorf/Wuppertal. Es ist ein Fall, wie er sich unter vielen Dächern abspielt. Ein Familienmitglied wird pflegebedürftig, man will eine Heimunterbringung vermeiden und ein Familienmitglied kümmert sich. Hier hilft der Staat zum einen durch das Pflegegeld. Aber es gibt noch eine andere Variante staatlicher Hilfe. Nämlich eine Besserstellung des Pflegenden bei der Erbschaftsteuer – was natürlich nur dann relevant wird, wenn er Erbe wird. In § 13 I Nr. 9 des Erbschaftsteuergesetzes wird ihm ein zusätzlicher Freibetrag bei der Erbschaftsteuer von 20.000 Euro gewährt. Und zwar addiert zum ohnehin für ihn geltenden Freibetrag.

Nicht immer muss man alles detailliert nachweisen. Im Urteil des Bundesfinanzhofs steht nämlich auch: „Bei Erbringung langjähriger, intensiver und umfassender Pflegeleistungen kann der Freibetrag auch in voller Höhe (maximal 20 000 Euro) zu gewähren sein, ohne dass es eines Einzelnachweises zum Wert der Pflegeleistungen bedarf.“

Aber wie praktisch bedeutsam ist all das eigentlich? Schließlich haben die von einem Elternteil erbenden Kinder doch ohnehin schon einen hohen Freibetrag von 400.000 Euro. Da dürften zusätzliche 20.000 Euro kaum relevant sein. Experte Feuerstack ordnet das so ein: „Erbschaften in dieser Höhe sind natürlich nicht der Alltagsfall. Es kann sich aber auch um Fälle handeln, dass sich Geschwister untereinander pflegen, ein Enkel die Großeltern oder eine Nichte den Onkel.“ Auch gebe es Fälle, in denen eine fremde Person, die später Erbe wird, eine ältere Person „gegen unzureichendes Entgelt“ pflegt. Hier müsste jedoch ein detaillierter Nachweis erbracht werden. Für diesen Personenkreis sei der persönliche Freibetrag bei der Erbschaftsteuer schon viel geringer, oft bei nur noch 20.000 Euro. Hier sei der zusätzliche Pflegefreibetrag von 20.000 Euro durchaus relevant.