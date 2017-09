Die Ansprüche der Reisenden bei Flugausfällen im Überblick.

Berlin. Flugreisende in der Europäischen Union haben weitgehende Rechte, wenn ihr Flug gestrichen oder verschoben oder wenn ihr Gepäck beschädigt wird und verloren geht. Trotzdem kommt es immer wieder zu Streitfällen mit den Fluggesellschaften. Vermitteln soll in solchen Fällen nach Plänen der Bundesregierung künftig eine Schlichtungsstelle.

Bekommen Fluggäste bei gestrichenen Flügen ihr Geld zurück?

Ja, und zwar komplett. Die Fluggesellschaften sind durch EU-Regelungen verpflichtet, Kunden bei Annullierungen den kompletten Ticketpreis zu erstatten. Auch bei Verspätungen von mehr als fünf Stunden können Flugreisende ihr Ticket stornieren. Alternativ können Flugreisende auf Ersatzflüge umbuchen, falls dies möglich ist. Besteht bei Ausfall oder Verspätung zusätzlich Anspruch auf Entschädigung? Wenn die Fluggesellschaft ein Mitverschulden trägt, etwa weil sie im Winter ein Flugzeug nicht rechtzeitig enteist, kann eine Entschädigung von bis zu 600 Euro pro Reisendem fällig sein. Auch technische Defekte gelten nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs nicht als höhere Gewalt. Nicht fällig wird die Entschädigung bei Naturereignissen oder Streiks, die als höhere Gewalt gelten.

Wo gibt es Informationen über Verspätungen und Flugausfälle?

Erster Ansprechpartner für Flugreisende ist immer die Fluggesellschaft, bei Pauschalreisen der Reiseveranstalter. Auch die Flughäfen bieten auf ihren Internetseiten meist ausführliche Informationen über die aktuellen Flug- und Ankunftszeiten. Bei Informationen aus dem Internet ist es sinnvoll, sich diese auszudrucken, um später einen Beleg zu haben.

Was kann ich tun, wenn meine Airline mir keinen Schadenersatz oder keine Entschädigung zahlt?

Lehnt eine Fluggesellschaft die Forderung eines Verbrauchers ab oder reagiert nicht innerhalb von 30 Tagen, kann er zum Beispiel die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr in Berlin kontaktieren.

Was ist von der Schlichtung ausgeschlossen?

Nicht an die Schlichtungsstelle wenden können sich Geschäftsreisende und Pauschalurlauber. Zudem fällt Streit um Versorgungsleistungen nicht unter die Schlichtung. Wer also der Meinung ist, dass eine Airline zu Unrecht Verpflegung oder die Unterbringung in einem Hotel verweigert hat, muss weiterhin vor Gericht ziehen. dpa