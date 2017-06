Die Handelspartner der Gepa sind die ersten Leidtragenden des Klimawandels. Doch Depression hilft nicht weiter, machen die Experten in Wuppertal klar.

Wuppertal. Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, sein Land werde aus Pariser Klimaschutzabkommen wieder aussteigen, liegt gerade gut eine Woche zurück. Und nichts spricht dafür, dass ihn irgendein Statement beeindruckt hätte, das am Donnerstagabend in der Wuppertaler Gepa-Zentrale geäußert wurde. Erstmals hatte die Fairhandelsgesellschaft zur Podiumsdiskussion eingeladen, um damit auch ihrer politischen Ausrichtung Rechnung zu tragen. Das Thema: der weltweite Klimawandel.

Denn die Gepa ist Handelspartner der Kronzeugen einer schon längst spürbaren Veränderung des Klimas. Die Kleinbauern und Kooperativen in den Entwicklungsländern in Lateinamerika, Asien und Afrika sind die Leittragenden einer von ihnen nicht verschuldeten Entwicklung und gleichzeitig den Folgen des Klimawandels besonders schutzlos ausgeliefert. „Heute ist die Anpassung an den Klimawandel eine Frage von Leben und Tod“, sagt Manager René Ausecha Chaux vom kolumbianischen Biokaffee-Produzenten Cosurca in einem vorgeschalteten Video.

Arme Produzenten haben keine Puffer gegen Ernteausfälle

Eine Einschätzung, die Claudia Warning, Vorstand bei Brot für die Welt, bestätigt. „Man kann das nicht dramatisch genug schildern.“ Der Klimawandel und damit verbundene Ernteausfälle durch Dürre oder Überschwemmungen träfen weltweit vor allem die Produzenten, „die schon jetzt zu den Ärmsten der Armen zählen. Sie haben keine Puffer dagegen. Ihnen fehlen schlicht die Nahrungsmittel.“ Die Malawis in Ostafrika spießten schon Mäuse auf, um sie zu grillen und so über die Runden zu kommen.

Hilfe kommt dabei keineswegs nur von außen, sondern auch von den Gepa-Handelspartnern vor Ort. Mitleid ist nicht gewünscht. „Aber ohne politische Rahmensetzungen wird es keine Veränderungen geben“, sagt Gepa-Geschäftsführer Peter Schaumberger. Flhor de Maria Zelaya Contreras von der Frauenkooperative Aprolma in Honduras formuliert das so: „Legen Sie Ihr Ego ab. Wir müssen lernen, verantwortlich zu verbrauchen.“ Diese Verantwortung könne man nicht nur der Regierung überlassen.

Ohnehin sieht Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal Instituts, die eigentliche Dynamik für den Klimaschutz von unten kommen: von den sozialen Bewegungen, Unternehmen, Städten und Produzenten. Schneidewind ist es auch ganz wesentlich zu verdanken, dass der Abend angesichts der dramatischen Schilderungen aus den Entwicklungsländern und der Trump-Politik nicht in lähmender Depression versinkt.

Wuppertal-Institut Die Fairhandelsgesellschaft hat sich bereits 1977 mit eigenen Kriterien zur sozialen und umweltverträglichen Produktion verpflichtet und schon zweimal ihren CO2-Fußabdruck messen lassen. Bei den Handelspartnern werden Wiederaufforstungsprojekte und Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel unterstützt. Die Gepa verfügt über ein Blockheizkraftwerk, das mit Rapsöl aus nachhaltigem Anbau gefüllt wird. Die Einrichtung bezieht zu 100 Prozent Ökostrom. Geheizt wird mit Fernwärme. Fahrten werden über Car-Sharing organisiert. Mitarbeiter erhalten ein Job-Ticket. Unvermeidliche Flugreisen werden über den Anbieter atmosfair kompensiert.

Das Pariser Klimaschutzabkommen sei ein „Zivilisationssprung“ und „unendlicher Meilenstein“ gewesen: 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg verständigt sich die Weltgemeinschaft zu einer solidarischen Gesamtverantwortung, die nicht jedem einen unmittelbar ersichtlichen Nutzen verspricht, sondern für ganze Industrien einen Wertverlust ihrer Rohstoffe bedeutet. „Das ist eine ungemeine Leistung.“ Und Trump, diese „dunkle Seite der Macht“ (Schneidewind)? Für den Nachhaltigkeitsforscher „muss er uns Ansporn geben“.