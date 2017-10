Internet-Anbieter werben oft mit hohen „bis zu“-Bandbreiten. In Wahrheit sind die Anschlüsse aber langsamer als zugesagt. Vertragswidrig ist es, wenn bei 20 Messungen: – an zwei Messtagen nicht jeweils mindestens einmal 90 Prozent der vereinbarten Maximalgeschwindigkeit erreicht werden; – oder wenn die normalerweise zur Verfügung stehende Geschwindigkeit nicht in 90 Prozent der Messungen erreicht wird; – oder wenn die vereinbarte Mindestgeschwindigkeit an beiden Messtagen jeweils einmal unterschritten wird.