Laut Pestel-Studie ja. Da die Förderung in allen Regionen der Republik gleich hoch ist, wirkt sie vor allem dort, wo die Immobilienpreise eher niedrig sind. Bei einem Kaufpreis von 200 000 Euro fallen 24 000 Euro Baukindergeld deutlich mehr ins Gewicht, als wenn die neue Immobilie 500 000 Euro kostet. Neue Wohnungen entstehen also eher in ländlichen Regionen – dort, wo es schon heute oft keinen Mangel, sondern sogar Leerstand gibt.

Düsseldorf . Die neue Bundesregierung will etwas gegen den Mangel an bezahlbarem Wohnraum in vielen Städten tun. So steht es im Koalitionsvertrag. Wer nach konkreten Schritten zur Umsetzung des ehrgeizigen Zieles sucht, stößt vor allem auf das Baukindergeld. Das soll bald beschlossen werden und rückwirkend ab dem 1. Januar 2018 gelten. Wir erklären, warum das Konzept den Wohnungsmarkt nicht entlasten wird.

In vielen Städten fehlt es an preiswerten Wohnungen. Durch das Baukindergeld wird das Angebot kaum zunehmen.

Ja. Auch das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln rät in einer Studie vom Baukindergeld ab. Der Leerstand in strukturschwachen Regionen werde sich verstärken. In Ballungsgebieten werde das Konzept „vor allem zu höheren Preisen beitragen, da Bauträger das Baukindergeld einpreisen können“. Anders gesagt: Das Angebot an Bauland in den Städten bleibt knapp, aber die Käufer verfügen durch die Förderung des Staates über mehr Geld, was zu höheren Preisen führt.

Warum fördert der Staat nicht direkt den sozialen Wohnungsbau?

Die Groko will den Bau von bezahlbaren Wohnungen fördern. Dafür sollen bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist es, dass bis 2021 bis zu 1,5 Millionen neue Wohnungen entstehen. Aber: Während die Pläne beim Baukindergeld sehr konkret sind, ist das beim sozialen Wohnungsbau nicht der Fall.

Was geschieht mit der Mietpreisbremse?

Die Mietpreisbremse gilt derzeit in 313 von rund 11 000 Städten und Gemeinden in Deutschland, in denen etwa ein Viertel der Bevölkerung lebt. In NRW greift die Bremse unter anderem in Düsseldorf, Ratingen, Meerbusch, Neuss und Köln. Vermieter dürfen dort nur eine Miete fordern, die höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt – es sei denn, die Vormiete lag bereits über dieser Grenze. Aber: Der Vermieter muss die Höhe der bisherigen Miete nur auf Anfrage des neuen Mieters nennen. Union und SPD wollen das ändern: Der Vermieter soll verpflichtet werden, immer Auskunft über die Vormiete zu geben.

Wann kommt die Verschärfung der Mietpreisbremse?

Das ist unklar. Über die Details sind sich Union und SPD noch nicht einig. Mangels Sanktionsmöglichkeiten und Unkenntnis der Vormieten wird die Mietpreisbremse heute oft nicht ernst genommen. Wie die Strafen für Vermieter, die sich nicht an das Gesetz halten, aussehen sollen, ist offen. Nicht entschieden ist zudem, ob nur noch acht statt elf Prozent der Sanierungskosten vom Eigentümer auf die Mieter umgelegt werden können.