Peking/Wolfsburg (dpa) - Mit massiven Investitionen und neuen Modellen will Volkswagen den boomenden E-Auto-Markt China erobern.

In den nächsten sieben Jahren sollten zehn Milliarden Euro gemeinsam mit chinesischen Partnern in das Segment gesteckt werden, sagte VW-China-Chef Jochem Heizmann am Donnerstag zur Automesse im südchinesischen Guangzhou.

Der Markt für Elektroautos entwickle sich in der Volksrepublik «schneller als in anderen Teilen der Welt». Erst vor kurzem hatte Konzernchef Matthias Müller angekündigt, dass VW bis 2030 die Investitionen in die E-Mobilität auf 20 Milliarden Euro hochfährt.

Am Freitag entscheiden die VW-Kontrolleure über die Planung für die kommenden fünf Jahre. Dabei dürfte es sich um hohe zweistellige Milliardenbeträge handeln. Nur: Die Affäre um die Manipulationen bei Abgaswerten von Dieselmotoren und die Krise des Dieselmotors generell machen Investitionen für Volkswagen zu einem Balanceakt.

Allein die Beilegung des Skandals in den USA kostete bereits mehr als 25 Milliarden Euro. Geklärt werden soll auch, wo die neuen E-Autos gebaut werden. Dabei kristallisiert sich das Werk in Zwickau als möglicher Standort heraus. Auch Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte Zwickau ins Spiel gebracht - er will erreichen, dass alle Modelle zunächst in nur einem Werk produziert werden.

«Im Moment ist das Geld da, aber man muss es gut einsetzen», meinte der Autoexperte Stefan Bratzel. Vor allem mit Blick auf den Wandel zur E-Mobilität sagte er: «Es waren noch nie solche Investitionen notwendig wie für diese Transformation.»

Heizmann kündigte an, dass in China bis 2025 rund 40 Fahrzeugmodelle mit alternativen Antrieben produziert werden sollen - noch einmal 25 mehr als bisher vorgesehen. Auf dem wichtigsten Automarkt der Welt will er bis 2020 rund 400 000 Elektroautos jährlich verkaufen. Bis 2025 soll der Absatz auf 1,5 Millionen Stück pro Jahr steigen.

Nach früheren Angaben Müllers bringen die VW-Konzernmarken bis 2025 insgesamt über 80 neue Modelle mit E-Motor auf den Markt, darunter rund 50 reine E-Autos und 30 Plug-in-Hybride. Aber: «Für E-Mobilität Geld einzusetzen, ist eine Wette auf die Zukunft», warnte Bratzel. Immerhin: Der Absatz der VW-E-Modelle steigt - im bisherigen Jahresverlauf verkaufte der Hersteller weltweit gut 13 300 Exemplare des E-Golf. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 9300. Beim E-Up, stiegen die Auslieferungen von knapp 2000 auf gut 2500. Im Monatsvergleich war es noch deutlicher: Allein beim E-Golf stiegen die Auslieferungen von 857 im Oktober 2016 auf 2529 im vergangenen Monat.