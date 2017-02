Die Gruppe erzielte 2016 einen Umsatz von 1,86 Milliarden Euro (plus 7,5 Prozent). Damit ist das Krefelder Unternehmen Marktführer in Europa und nach den US-Firmen Petsmart und Petco weltweit die Nummer drei. Vom Umsatz entfielen 1,18 Milliarden Euro (plus 5,8 Prozent) auf Deutschland und 674 Millionen Euro (plus 10,6 Prozent) auf Europa. Den Marktanteil in Deutschland beziffert Fressnapf auf knapp 24 Prozent.