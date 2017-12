Die positive Wirkung des Mindestlohns für Niedrigverdiener ist unbestritten: Mit seiner Einführung haben sich die Bezüge für das untere Zehntel der Lohnempfänger um etwa 15 Prozent erhöht. Laut DIW verdienten aber im ersten Halbjahr 2016, also gut ein Jahr nach Inkrafttreten des Mindestlohns in Höhe von damals 8,50 Euro, immer noch 1,8 Millionen Beschäftigte weniger, als ihnen gesetzlich zustand. Das heißt, sie waren weder von tariflichen Ausnahmen betroffen, die damals noch galten, noch handelte es sich um Langzeitarbeitslose oder Minderjährige, für die es bis heute abweichende Regelungen gibt. Im Jahr 2015 wurde der Mindestlohn laut DIW sogar noch 2,1 Millionen anspruchsberechtigten Menschen vorenthalten.

Der CDU-Sozialexperte Peter Weiß verwies indes auf ganz praktische Probleme. Auch die beste Dokumentation nütze wenig, wenn dabei gelogen werde. „Wenn zum Beispiel ein Gebäudereiniger zur Reinigung eines bestimmten Objekts angeblich nur vier Stunden benötigt, aber dieses Objekt von seiner Größe her nach aller Erfahrung mindestens den doppelten Stundeaufwand erfordert, dann muss das stutzig machen“. Die Arbeitszeiterfassung bedeute also nicht automatisch ein Ende allen Missbrauchs, so Weiß. „In möglichen Koalitionsverhandlungen werden sicherlich die Themen Dokumentation und Kontrolle beim Mindestlohn noch einmal Gegenstand der Gespräche sein“, so der CDU-Politiker.

Die für die Einhaltung des Mindestlohns zuständige „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ (FKS) hatte für das erste Halbjahr rund 42 Prozent mehr Fälle von Lohndumping aufgedeckt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Etwa im gleichen Umfang nahmen auch die Kontrollen zu. Bei Verstößen müssen Arbeitgeber empfindliche Bußgelder zahlen: Im ersten Halbjahr 2016 waren es zusammen knapp 11,4 Millionen Euro, im gleichen Zeitraum dieses Jahres bereits 18,9 Millionen Euro.