29,90 Euro für einen Premiumversand und 2,50 Euro für das selbst ausgedruckte Ticket – Verbraucherzentrale klagt gegen Eventim.

Düsseldorf/Karlsruhe. Wer ein Musikkonzert besuchen will, muss für die Eintrittskarte oftmals einen Betrag bezahlen, der sich knapp unter, manchmal sogar weit über 100 Euro bewegt. Da werden ein paar Nebenkosten kaum ins Gewicht fallen, der Musikfreund wird das schon schlucken – so denken offenbar Tickethändler und schlagen noch mal kräftig drauf.

Die nicht von dieser Musikleidenschaft benebelten Verbraucherschützer der Verbraucherzentrale NRW nehmen das indes nicht hin. Vor dem Bundesgerichtshof streiten sie sich am kommenden Donnerstag mit dem Ticketverkäufer Eventim. Dabei geht es um zwei besondere Spielarten von „Gebühren“, mit denen Eventim seine Kunden zur Kasse bittet.

Zum einen um einen sogenannten Premiumversand. Damit bat der Ticketverkäufer im Rahmen des Vorverkaufs für die AC/DC-Welttournee 2015 seine Kunden mit auf den Preis des zugesandten Tickets aufgeschlagenen 29,90 Euro zur Kasse. „Premium war an dieser Art des Versands nur der Preis“, ätzen die Verbraucherschützer. Die zweite Kostenvariante: eine Servicegebühr in Höhe von 2,50 Euro für diejenigen Kunden, die sich das gekaufte Ticket nicht per Post zuschicken, sondern elektronisch übermitteln lassen und dann zu Hause selbst ausdrucken.

Für den „Premiumversand“ wurden 29,90 Euro aufgeschlagen

Gegen diese Kosten gingen die Düsseldorfer Verbraucherschützer per Unterlassungsklage vor. Und gewannen den Prozess bereits im Juni vergangenen Jahres vor dem Oberlandesgericht Bremen (Az. 5 U 16/16). Gegen diesen Richterspruch setzt sich Eventim aber per Revision zur Wehr, weshalb die Sache nun am Donnerstag vor dem Bundesgerichtshof verhandelt wird. Das höchste Zivilgericht wird sich dabei noch einmal mit den Argumenten auseinandersetzen, die Eventim schon in der Vorinstanz (erfolglos) vorgebracht hatte.

Mit Blick auf den stolzen Aufschlag von 29,90 Euro beim sogenannten Premiumversand hatten die Eventim-Anwälte argumentiert, dass ihr Mandant nicht verpflichtet sei, seine interne Kalkulation offenzulegen. Nach dem Grundsatz der Vertragsfreiheit gelte das Recht, den Preis für eine Ware oder Dienstleistung frei bestimmen zu können. Dem Kunden stehe es schließlich frei, ein Ticket an der Abendkasse zu erwerben.

Eine Argumentation, die das Oberlandesgericht Bremen nicht teilen wollte. Welche konkrete zusätzliche Tätigkeit über die Versandleistung hinaus von dem Kunden bezahlt werden solle, sei nicht transparent. Ein „redlicher durchschnittlicher Kunde“ könne weder die Berechtigung dem Grunde nach, noch die Angemessenheit der Höhe nach überprüfen. Wegen mangelnde Transparenz waren die 29,90 Euro für den Premiumversand daher nicht gerechtfertigt, entschied das Oberlandesgericht Bremen.