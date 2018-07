Der Katalog, den das Versandhaus seit 1950 herausgegeben hat, ist ein weiteres Opfer der digitalen Welt. Schon schade, findet unsere Autorin – und bekennende Papiertigerin.

Düsseldorf. Er gehört zu den lieben Kindheitserinnerung wie der Schnee, den es früher tatsächlich auch im Rheinland mal gegeben hat, oder wie Nicki-Anzüge, die mal als kuschelig statt als Prekariatsmode galten, wie das erste Tagebuch oder in der Schule das Poesiealbum: der Versandhaus-Katalog. Namentlich: der Otto-Katalog. Im Dezember will das Unternehmen seinen seit 1950 herausgebrachten Traditionswälzer zum letzten Mal vom Stapel lassen. Dann ist Schluss. Ein weiteres Opfer an die Online-Bestellerei der modernen Deutschen.

Die Kunden selbst hätten den Katalog sukzessive abgeschafft, erklärte der Bereichsvorstand des Hamburger Versandhandels, Marc Opelt, in dieser Woche. Weil sie eben zu 95 Prozent sowieso schon im Internet orderten. Weil das mit dem Katalog verdiente Geld nur noch einen einstelligen Prozentanteil am Gesamtumsatz von 2,95 Milliarden Euro ausmachte. Und wenn sie keiner mehr nutzt, dann kommen diese nostalgisch lieb gehabten Schätzchen eben weg. Wie Telefonzellen. Oder Kaugummiautomaten. Oder der morsche Kinderschlitten aus dem Keller, weil’s ja doch nicht mehr schneit. Es ist schade, aber es ist nun mal so. Der eiskalte Lauf der Dinge.

Aus der Post gefischt, bevor Mama Eselsohren in den Katalog macht

Und mal ehrlich, man selbst war ja auch nicht besser. Natürlich ist es eine schöne Erinnerung von anno dazumal: das Durchforsten der Post, wenn der Otto-Katalog wieder fällig war – nicht dass Mama ihn zuerst in die Finger bekommt und mit ihren Eselsohren und Kuli-Kringeln um ausgewählte Modelle schon alles verhunzt hat. Selbst wenn das Taschengeld nie im Leben gereicht hätte – es war aufregend, durch das Bunt auf Weiß der aktuellen Frühjahrsmode zu blättern und zu schwelgen in Möglichkeiten.

Vor 15 Jahren zierte Top-Model und Next-Topmodel-Mutti Heidi Klum die Titelseite des Katalogs (l.). Es folgten schöne Damen über schöne Damen – darunter Moderatorin Nazan Eckes 2011 (2. v. l.), Sängerin Nena im Jahr davor (2. v. r.) oder 2007 Sylvie, als ihr Nachname noch van der Vaart lautete. Fotos: dpa

Start

Entwicklung

Ende Der erste Katalog des Hamburger Versandhandels erschien 1950 mit einer Auflage von gerade einmal 300 Stück. Auf 14 handgebundenen Seiten mit eingeklebten Fotos wurden damals 28 Schuhe beworben. Über die Jahrzehnte entwickelte sich der Katalog zum Über-700-Seiten-Wälzer, wurde in Millionenauflage verschickt. Im Dezember kommt der Katalog zum letzten Mal – mit der Frühjahrs- und Sommerkollektion für 2019. Ansonsten noch hier: www.otto.de

Aber für solches Schwelgen hat doch heute keiner mehr Zeit und mit schönen Erinnerungen verdient eine GmbH & Co KG kein Geld. Wir Papiertiger, die vor dem Lesen eines Buches einmal aufschlagen und den Geruch des frischen Druckerzeugnisses einsaugen; die tatsächlich manchmal über 20 Euro für ein Hardcover ausgeben; die ihre Termine im ledereingeschlagenen Kalender eines Modells eintragen, wie es einst Hemingway und Picasso für ihre schlauen Gedanken genutzt haben sollen, gehören vermutlich genauso in die Vergangenheit wie der Versandkatalog. Altpapier halt.