Bei Getränken ist Mehrweg hierzulande auf dem Rückzug. Verpackungen aus Kunststoff legen dagegen zu. Dass sich das ab 2019 ändert, ist unwahrscheinlich.

Düsseldorf. Eigentlich weiß es jeder: Mehrwegflaschen sind umweltfreundlicher als Einwegflaschen. Trotzdem greifen die Verbraucher immer seltener zu Getränkekästen. Mit dem neuen Verpackungsgesetz, das 2019 in Kraft tritt, will die Politik gegensteuern. Wir erläutern die Details.

Wie hat sich der Mehrweg-Anteil in Deutschland entwickelt?

2004 lag der Mehrweg-Anteil bei Getränken noch bei 66,3 Prozent. Dieser Wert ist stetig gefallen und lag 2015 (jüngere Zahlen kann das Bundesumweltministerium auf Anfrage nicht nennen) nur noch bei 44,3 Prozent. Nur 30,6 Prozent der Erfrischungsgetränke werden als Mehrweg verkauft, bei Wasser sind es knapp 40 Prozent. Bei Bier liegt der Anteil mit 82,9 Prozent erheblich höher. Hier wirkt sich das 2003 eingeführte Dosenpfand nach wie vor sehr positiv aus.

Warum sinkt der Mehrweg-Anteil?

Discounter wie Lidl und Aldi bieten Getränke nur in Einweg-Verpackungen, weil ihnen die Logistik mit Mehrwegkästen und Leergut zu aufwendig ist. Einweg ist zudem ein gutes Geschäft: Die PET-Flaschen lassen sich als sortenreines Plastik gut weiterverkaufen – zur Herstellung neuer Flaschen, aber auch für die Polyester-Produktion. Dass das Pfand mit einheitlich 25 Cent höher als bei Mehrweg (acht oder 15 Cent) liegt, schreckt die Kunden nicht ab.

Was steht im Verpackungsgesetz, das ab 2019 gilt?

Beim Mehrweg-Anteil ist nur noch von einer Zielquote von 70 Prozent die Rede. Bislang waren es in der Verpackungsverordnung sogar 80 Prozent. Wenn das nicht gelingt, waren und sind keine Sanktionen vorgesehen. Um die Kunden zum Mehrweg-Kauf anzuregen, müssen die Geschäfte künftig am Regal auszeichnen, wo Mehrweg- und wo Einwegflaschen stehen. Damit soll auch verhindert werden, dass die Verbraucher „Pfand“ mit „Mehrweg“ verwechseln.

Ist Mehrweg in jedem Fall umweltfreundlicher als Einweg?

Alle Studien zeigen, dass Mehrwegflaschen aus PET am besten abschneiden. Sie liegen ganz knapp vor Mehrweg-Glasflaschen. Denn Glasflaschen sind zwar schwerer, so dass für ihren Transport mehr Energie gebraucht wird. Dafür können Glasflaschen bis zu 50-mal neu befüllt werden, während bei den PET-Flaschen in der Regel nach 15 Befüllungen Schluss ist. Einwegbehälter aus Plastik (Knitterflaschen) sind mit Blick auf die Umwelt nicht empfehlenswert. Noch schlechter schneiden nur Dosen und Einwegflaschen aus Glas ab.