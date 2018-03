Die Regionen zwischen Rhein und Wupper suchen sich ihre Nischen in der wachsenden NRW-Tourismusbranche.

Berlin. In der Halle 8.2 der Berliner Messe hat Nordrhein-Westfalen zwei Herzen: Die Städte Düsseldorf, Köln und Bonn mit einem prächtigen Gemeinschaftsstand in der ersten Hallenhälfte und der Rest des Landes am NRW-Stand dahinter. Drumherum sortieren sich Regionen und Themen. Wer auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB), der größten Reisemesse der Welt, den Niederrhein sucht, gerät ins Staunen: Neuss und Mönchengladbach gehören schon mal nicht dazu.

Sowohl der Rhein-Kreis als auch Mönchengladbach sind wie im wirklichen Leben seit Jahren mit eigenen Ständen in der Köln-Düsseldorfer Umgebungszone vertreten. Während der Rhein-Kreis in der Nachbarschaft zum „Neanderland“ des Kreises Mettmann dort praktisch gar nicht auffällt, hat Gladbach seine größte Sehenswürdigkeit am Start: „Jünter“, das Borussia-Maskottchen. Das wirbt aber nicht für die Fohlen-Elf, sondern für Deutschlands älteste Trabrennbahn, die am 30. und 31. Mai ihr 125-jähriges Bestehen feiert. Das ist, wenn auch Mönchengladbachs Marketing-Chef Peter Schlipköter die Bedeutsamkeit in feierlichen Worten lobt, ein bisschen dünn für einen Solo-Auftritt auf der ITB, wo die Konkurrenz nicht aus der Korschenbroicher Pfingst-Kirmes besteht.

Kleiner Stand, großes Netzwerk: Martina Baumgärtner (li.) und Brigitte Odinius werben für den Niederrhein-Tourismus in den Kreisen Heinsberg, Kleve, Wesel und Viersen.

Der weit größere Teil des Niederrheins mit den Kreisen Heinsberg, Kleve, Wesel und Viersen wird von der gemeinsamen Niederrhein Tourismus GmbH am NRW-Stand vertreten. Neben Radfahrern und Reisemobilisten hat Geschäftsführerin Martina Baumgärtner eine neue Zielgruppe ins Auge gefasst, die für Kurzurlaube im Flachland begeistert werden soll: „Wanderer. Wir haben mit dem Galgenvenn in Nettetal den zweit-bedeutendsten Wanderweg Deutschlands im Angebot“, sagt Baumgärtner, Geschäftsführerin von Niederrhein Tourismus. Zu insgesamt neun zertifizierten Premium-Wanderwegen gibt es bei Niederrhein-Tourismus buchbare Angebote. Der Vorteil für die Region: „Wir verlängern damit die Saison. Wandern kann man am Niederrhein bis in die Monate, in denen Radfahren nicht mehr so viel Spaß macht.“

Airport Weeze steht weiter hoch im Kurs

Zum stabilen Tourismus-Plus für den nördlichen Niederrhein hat sich längst der Airport Weeze entwickelt, der trotz der Luftverkehrssteuer weiter auch bei niederländischen Passagieren hoch im Kurs steht. 1,9 Millionen Passagiere starten und landen dort in diesem Jahr von und zu 45 europäischen Zielen. Der Airport wiederum zieht andere touristische Anbieter in die Region. So hat inzwischen der Reise-Shoppingsender Sonnenklar.TV aus der FTI-Gruppe sein Herz für Weeze und Umgebung entdeckt und veranstaltet seine jährliche Gala „Goldene Sonne“ mit 1000 zahlenden Gästen im „Kernwasser Wunderland“, dem niemals vollendeten Atomkraftwerk bei Kalkar.