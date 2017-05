Der Thermomix sorgt bei Erfinder Vorwerk für Rekorde. Das Ende des Erfolges ist nicht abzusehen - vor allem, da die eierlegende Wollmilchsau für die Küche sich inzwischen auch zum digitalen Alleskönner entwickelt.

Düsseldorf. Journalisten sind in aller Regel Realisten mit leichtem Hang zum Pessimismus, zum Mahnen. Solchen Journalisten sah sich am Donnerstag auch Reiner Strecker gegenüber. Der persönlich haftende Gesellschafter von Vorwerk & Co. KG präsentierte das Jahresergebnis des Wuppertaler Familienunternehmens. Die Zahlen kennen seit Jahren nur eine Richtung. Es geht nach oben. Nun sind es schon fast 3,1 Milliarden Euro Umsatz, vier Prozent mehr als 2015 und 36 Prozent mehr als 2013. Vorwerk wuchs im vergangenen Jahr wieder organisch, also ohne Zukäufe. Im Zentrum des Erfolgs steht die Küchenmaschine Thermomix, eine Art eierlegende Wollmilchsau, die seit gut zwei Jahren jetzt auch digital vernetzt ist.

Wenn das Internet beim Kochen hilft

Online hilft beim Kochen. Die Welt scheint nur darauf gewartet zu haben. „2,6 Millionen Geräte digital“, erklärte Strecker. Andere werden nicht mehr produziert. Aber Millionen vom analogen Thermomix sind noch im Markt. Sie werden irgendwann ausgetauscht werden. Auch damit beantwortet sich die Frage einiger Journalisten, ob sich nicht langsam das letzte Kapitel der Erfolgsgeschichte andeute. Schließlich sei der Umsatz mit dem Gerät im vergangenen Jahr um nur noch elf Prozent gegenüber 2015 gestiegen.

„Wir sind sehr zufrieden“, sagte Strecke. Sicher habe es auch schon Wachstumsraten von 25 Prozent gegeben. Aber damals sei die Basis auch eine andere gewesen. „Allein die Nachfrage nach Rezeptmagazinen für den Thermomix zeigt uns, dass der sogenannte Hype noch nicht zu Ende ist. Wir sind wirklich sehr zufrieden.“

Der Thermomix - das I-Phone aus Wuppertal

Das heißt aber nicht, dass die Wuppertaler sich auf den Lorbeeren ausruhen wollen. Zwar haben die Vorwerker stolz registriert, dass ihre Küchenmaschine von vielen auch als „das Iphone aus Wuppertal“ bezeichnet wird, aber im Zeitalter der Digitalisierung ist Stillstand der erste Schritt in die falsche Richtung. Allerdings dürfe digital kein Selbstzweck sein, fügte der ebenfalls persönlich haftende Gesellschafter Rainer Christian Genes hinzu. „Unsere Geräte müssen einen echten Mehrwert haben. Daran arbeiten wir.“ Als Beispiel nannte Genen den Staubsauger, der weiß, wann sein Nutzer neue Beutel bestellen muss. „Denkbar wäre, dass er das per App tun kann“, erklärte Genen.

Weniger Staubsauger verkauft

Staubsauger sind das zweite Standbein Vorwerks. Hier verbuchte das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang um knapp vier Prozent. Doch das erkläre sich mit einem Lieferengpass in Italien im Jahr 2014. „Wir haben die Geräte dann Anfang 2015 geliefert“, erklärte Strecker. Die dadurch guten Stückzahlen konnte Vorwerk im Jahr danach nicht erreichen. Tendenziell stehen die Zeichen bei Kobold und Co. aber auf Wachstum. Garant dafür soll auch der Staubsauger-Roboter sein, denn die Stiftung Warentest nun schon zum zweiten Mal mit Bestnoten bewertet habe.