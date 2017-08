Damaskus (dpa) - In seiner Vision von einem Syrien ohne Krieg erheben sich riesige Hochhäuser mit gläsernen Fassaden inmitten der Wüste.

Auf den leeren Flachdächern von Damaskus - der Hauptstadt, die von sich behauptet, eine der ältesten und am längsten bewohnten Städte der Welt zu sein - sorgen Solarpaneele für Strom.

Windfarmen entstehen am Rand eines Sees unweit von Homs, wo viele Stadtviertel noch immer in Trümmern liegen. «Die Situation in Syrien ist vergleichbar mit der in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg», sagt Tamer Jaghi. «Deutschland ist ein gutes Beispiel dafür, wie so ein Wiederaufbau gelingen kann.»

Während in vielen Teilen Syriens noch gekämpft wird, macht sich Tamer Jaghi schon Gedanken über die Zeit nach dem Krieg. Er sitzt in einem kleinen Büro im Stadtzentrum der Hauptstadt Damaskus und denkt darüber nach, welche internationalen Firmen er nach Syrien einladen könnte. Mit seiner Firma Al-Baschek organisiert Jaghi eine Messe zum Wiederaufbau des Landes: «Rebuild Syria». Auf seinem Schreibtisch liegen mehrere Prospekte, die für Investitionen in dem Bürgerkriegsland werben: «Weil jede Krise auch Möglichkeiten schafft!», steht darauf.

Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnen damit, dass der Wiederaufbau Syriens bis zu 200 Milliarden US-Dollar kosten könnte. Vor allem die Infrastruktur hat gelitten: Straßen, Brücken, Wasser- und Stromnetze sind in einigen Teilen des Landes komplett zerstört. Notwendige Investitionen blieben in den vergangenen sechs Jahren aus. Der IWF geht davon aus, dass es - wenn der Krieg morgen aufhört - etwa 20 Jahre dauern würde, bis das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Syrien wieder auf Vorkriegsniveau ist. Der Wiederaufbau benötige daher grundlegende internationale Hilfe. Und die soll, wenn es nach Tamer Jaghi geht, auch aus Deutschland kommen.

«Natürlich ist auch der syrische Markt interessant für uns», sagt Florian Attenhauser von der Firma Sennebogen. Die Maschinenfabrik aus dem bayerischen Straubing ist weltweit für ihre Kräne bekannt. Jede Investition in den Aufbau der Infrastruktur sei sinnvoll, sagt der Unternehmenssprecher. «Aktuell ist bei den angefragten Projekten noch eine große Zurückhaltung zu spüren, was auch mit den politischen Rahmenbedingungen zusammenhängt.» Bei der syrischen Wiederaufbaumesse im vergangenen Jahr ließ sich die Firma aus Bayern von einem libanesischen Partner in Damaskus vertreten, um die Produkte «Made in Germany» anzubieten.