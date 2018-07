Studenten zieht es in den öffentlichen Dienst

Stuttgart (dpa) - Deutschlands Studenten setzen bei der Berufswahl stärker auf Sicherheit und einen Job beim Staat.

Mehr als 40 Prozent halten mittlerweile einen Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst für attraktiv, wie die «Studentenstudie 2018» des Beratungsunternehmens EY ergab.

In der vorangegangenen Befragung vor zwei Jahren waren es noch 32 Prozent. Kultureinrichtungen (22 Prozent) und die Wissenschaft (20 Prozent) folgen auf den Plätzen zwei und drei. Einen Absturz von Platz drei auf acht in der Rangfolge erlebte die Autoindustrie. Nur noch 8 Prozent der rund 2000 Befragten aus 27 Universitätsstädten in Deutschland halten die Branche für attraktiv. Vor zwei Jahren waren es noch 22 Prozent.

Geld ist den Studenten seit der letzten Befragung zwar wichtiger geworden. Das Gefühl, einen sicheren Job zu haben, überwiegt laut Studie aber weiter deutlich. «Junge Berufsanfänger in Deutschland haben während ihrer Studienzeit wirtschaftlich eigentlich nur eines erlebt: Es ging immer weiter nach oben», sagte der Leiter der EY-Personalabteilung, Oliver Simon.

Konjunktur rauf, Arbeitslosigkeit runter, Fachkräfte dringend gesucht: «Hochschulabsolventen finden in dieser Situation vergleichsweise einfach einen Job», sagte er. «Daher ist es schon verwunderlich, dass sie so auf Sicherheit bedacht sind und offenbar das Risiko weitgehend scheuen.»

Allerdings sei die Unsicherheit in der Industrie auch sehr groß, ganze Branchen seien im Umbruch. «Der öffentliche Dienst wirkt da wie ein Hort der Beständigkeit inmitten des Umbruchs», sagte Simon.

Einen Job beim Staat finden der Studie zufolge vor allem Juristen und Geisteswissenschaftler attraktiv. Die Mehrheit unter den Wirtschaftswissenschaftlern hingegen wünscht sich einen Job in einem Beratungsunternehmen oder bei Wirtschaftsprüfern. Ingenieure wiederum begeistern sich hauptsächlich für die IT- und Softwarebranche. Vor allem hier büßt die Autoindustrie immens an Zuspruch ein.

Dass der öffentliche Dienst bei Studenten mit überdurchschnittlichen Studienleistungen sogar noch stärker an Attraktivität gewonnen hat als im Durchschnitt, hält EY-Personalchef Simon zwar für erfreulich. Die Innovationen, die Deutschland weltweit so erfolgreich gemacht hätten, entstünden aber in der freien Wirtschaft. «Die Unternehmen sollten sich Gedanken darüber machen, wie sie weiter für Berufsanfänger attraktiv sein können», sagte Simon. «Geld alleine reicht dafür nicht.»