Wiesbaden (dpa) - Die gute Konjunktur sorgt für Rekorde am deutschen Arbeitsmarkt. Im ersten Quartal stieg die Zahl der Erwerbstätigen gemessen am Vorjahreszeitraum um 638 000 auf 43,7 Millionen - so viele wie nie zuvor zum Jahresauftakt seit 1991.

Ob sich der Höhenflug im zweiten Quartal fortgesetzt hat, zeigen die neuen Daten, die das Statistische Bundesamt vorlegt.

Darin dürfte sich auch die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt niederschlagen. Zum Sommerbeginn werden in Branchen wie dem Bau oder der Gastronomie viele Arbeitskräfte eingestellt.

Daten wird das Statistische Bundesamt auch zur Arbeitszeit und dem Arbeitsvolumen der Deutschen präsentieren. Im ersten Quartal war die Zahl der durchschnittlichen Arbeitsstunden je Erwerbstätigen leicht gewachsen. Multipliziert mit der Erwerbstätigenzahl hatte sich so das größte Arbeitsvolumen seit dem dritten Quartal 1992 ergeben.