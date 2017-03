Spanisches Unternehmen Repsol: Riesiges Ölvorkommen in Alaska entdeckt

Ölgesellschaft spricht von größtem Fund seit 30 Jahren.

Madrid (AFP) - In Alaska ist ein riesiges Ölvorkommen von 1,2 Milliarden Barrel entdeckt worden. Es handele sich um den größten Fund "von konventionellem Erdöl seit 30 Jahren auf amerikanischem Boden", teilte ein Sprecher der spanischen Ölgesellschaft Repsol am Donnerstag für sein Unternehmen und seinen US-Partner Armstrong Energy mit. Dort könnten täglich ab dem Jahr 2021 maximal 120.000 Barrel Öl gefördert werden, sagte der Sprecher weiter. US-Präsident Donald Trump setzt verstärkt auf Öl als Energiequelle. So setzte er unter anderem von seinem Vorgänger Barack Obama gestoppte Pipeline-Projekte wieder in Kraft. lan/cp/REPSOL /AFP