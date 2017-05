München (dpa) - Siemens-Chef Joe Kaeser lässt nicht locker. Schritt für Schritt trimmt er den Elektroriesen auf Digitalisierung und räumt in Problemsparten auf, das geht mit schmerzhaften Einschnitten einher.

Rund 2700 Jobs stehen dieses Mal auf der Kippe - und das, obwohl sich der Konzernchef nach einem guten zweiten Quartal gerade noch einen Tick optimistischer für dieses Geschäftsjahr gezeigt hatte. Also wieder ein «dicker Brocken», wie es in Kreisen der Arbeitnehmer heißt, die die Maßnahmen für übereilt halten und sie nun prüfen wollen.

Für Siemens läuft es doch gerade gut, warum also schon wieder Stellenstreichungen?

Das kann man so pauschal nicht sagen, sondern muss genauer auf die betroffenen Sparten und das umfangreiche Maßnahmenbündel schauen. Generell gibt es in dem noch immer breit aufgestellten Konzern mit unterschiedlichsten Sparten und Töchtern - von der Medizintechnik bis zum Kraftwerksgeschäft - immer irgendeine Baustelle, auf der gekürzt, optimiert oder zusammengelegt wird. Dafür sorgen schon konjunkturelle Schwankungen und neue Konkurrenzverhältnisse in unterschiedlichen Branchen und den vielen Regionen weltweit, in denen Siemens tätig ist. Hier steuert die Konzernführung mittlerweile frühzeitig gegen - und bekommt dafür auch Lob von Anlegern. Auch bei der Digitalisierung, die immer mehr an Fahrt aufnimmt, will Kaeser keine Zeit mehr verlieren.

Welche Hintergründe haben die Einschnitte in den einzelnen Sparten?

Da ist zum einen die Unternehmens-IT, die eine Schlüsselrolle beim digitalen Wandel spielt, wie der zuständige Siemens-Vorstand Michael Sen erklärt. Die Aktivitäten sollen hier stärker konzentriert werden, auch um Kapazitäten für Datenanalyse und Cybersicherheit zu schaffen. In der zukunftsträchtigen digitalen Fabrik geht es unter anderem um die Zusammenfassung mehrerer Lager zu einem Logistikzentrum. Außerdem bekommt Siemens teils die Investitionszurückhaltung von Kunden spüren, was Einschnitte im Fürther Werk der Sparte nach sich zieht. Auch die Zugsparte muss Federn lassen: Hier leidet Siemens nach dem Zusammenschluss der beiden größten chinesischen Zughersteller zum Giganten CRRC unter massivem Wettbewerbs- und Kostendruck. Das kostet auch Aufträge - in den vergangenen Monaten soll Siemens bereits mehrere Ausschreibungen verloren haben. Auch der wichtige Kunde Deutsche Bahn schaut sich über ein eigenes Einkaufsbüro in China bereits vor Ort nach Zug-Komponenten um.

Hängen die Einschnitte in der Zugsparte auch mit den Spekulationen Allianz mit Bombardier zusammen?