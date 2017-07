Geht es nach der Kauflaune der Bundesbürger, ist die globale Finanzkrise, deren Folgen viele Länder noch massiv verspüren, hierzulande längst Geschichte. Das gute wirtschaftliche Klima bringt aber auch große Gefahren mit sich. Denn die meisten Verbraucher geben nicht das Geld, das sie bereits erwirtschaftet haben, für den Konsum aus. Wie die französische Großbank Crédite Agricole ergeben hat, stehen die Bundesbürger im Durchschnitt mit fast 3.000 Euro in der Kreide. Kaum in einem anderen Land werden laut dieser Studie so viele und so hohe Privatkredite aufgenommen wie in Deutschland.

Und die Versuchungen sind allgegenwärtig: Nahezu jeder Online-Shop bietet seinen Kunden die bequeme Möglichkeit der Ratenzahlung. Und auch ein Urlaub auf Kredit ist in der Regel kein Problem, zumindest wenn die Reisenden ein festes Einkommen nachweisen können. Doch diese Möglichkeiten bergen auch immense Gefahren für die Verbraucher. So hat der Verband der Vereine Creditreform e.V., der alljährlich einen Schuldneratlas herausgibt, festgestellt: 2016 ist die Zahl der überschuldeten Personen auf über zehn Prozent der Bundesbürger angestiegen. Das heißt im Klartext: In Deutschland sind mehr als 6,8 Millionen Bürger überschuldet, wobei es durchaus regionale Unterschiede gibt. So ist die Zahl der überschuldeten Haushalte in Bremen, im Saarland und in Berlin gesunken, während sie im Rest der Republik angestiegen ist. Der größte Anstieg wurde übrigens in Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern festgestellt. Die überschuldeten Personen haben dabei im Durchschnitt einen Schuldenberg von mehr als 33.500 Euro angesammelt.

Alarmierend: Die Zahl der Schuldner unter 20

Erschreckend ist vor allem die Zahl der verschuldeten Personen unter 20 Jahren. Während 2004 lediglich 53.000 junge Menschen verschuldet waren, ist diese Zahl bis 2013 auf 213.000 Personen angestiegen - das bedeutet eine Steigerung von 302 Prozent. Doch auch Senioren bleiben nicht von finanziellen Problemen verschont: Die Zahl der verschuldeten Personen mit einem Alter jenseits von 70 Lebensjahren ist im Vergleich zu 2004 um 42,3 Prozent angestiegen.

Diese Gründe führen zur Verschuldung

Die Gefahrenquelle Nummer eins, um in die Schuldenfalle zu geraten, ist verschwenderisches Konsumverhalten. Vor allem junge Menschen neigen eher dazu, einen Ratenkredit für Konsumgüter, Elektrogeräte oder Möbel aufzunehmen. Ein Vertreter der Wirtschaftsauskunftei Creditreform sagt dazu: „Die Inanspruchnahme des Privatkonsums zur Konjunkturunterstützung und Wirtschaftsbelebung zeigt zeitversetzt Folgewirkung.“

Die negativen Folgen dieses Konsumrauschs treffen vor allem die Verbraucher aus der Unterschicht sowie der unteren Mittelschicht. Der Grund: Diese sind langfristig oft nicht mehr in der Lage, die finanziellen Lasten aus der Vergangenheit zu stemmen.