Sofia (dpa) - Peter Altmaier hatte noch einen Rat: «Ich werde zum vierten Mal in der Eurogruppe die Positionen vertreten, die auch Wolfgang Schäuble immer vertreten hat», sagte er noch als Interimsfinanzminister in der Eurogruppe.

Und jeder, der das Finanzministerium übernehmen werde nach der Regierungsbildung, «ist gut beraten, wenn er diesen Kurs verfolgt.»

Jahrelang hat Schäuble als Finanzminister in der europäischen Finanzkrise einen strikten Sparkurs propagiert. In südeuropäischen Staaten - allen voran Griechenland - wurde der CDU-Politiker damit zum Feindbild.

Er habe das Wirtschaftswachstum abgewürgt, lautete nur ein Vorwurf. Nun ist Olaf Scholz (SPD) neuer Finanzminister - und muss Farbe bekennen. Am Freitag absolvierte er seinen ersten Auftritt im Kreis der Euro-Finanzminister - und viele Fragen sind noch offen.

Im Kern geht es darum: Wie kann Europa gegen künftige Finanzkrisen besser gewappnet sein? Die Ideen und Meinungen gehen weit auseinander. Und Scholz steckt gewaltig in der Zwickmühle.

Einerseits ist in Berlin das Bestreben erkennbar, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit seinen weitreichenden Europa-Ideen, darunter ein Eurozonen-Budget, nicht völlig zu verprellen.

Kanzlerin Angela Merkel und Macron hatten angekündigt, im Sommer gemeinsame Pläne vorzulegen. Andererseits gibt es in Berlin viele Bedenken.

Beim jüngsten SPD-Parteitag war es der als Vorsitzender inzwischen zurückgetretene Martin Schulz, der eindringlich mahnte, die SPD müsse hier liefern. «Ohne ein starkes Europa werden die Populisten gewinnen», rief Schulz. «Dann gibt es Krieg.»

Schulz hatte federführend ein Reformprogramm für eine stärkere Kooperation in Europa im Koalitionsvertrag ausgearbeitet. In einigen Ländern sowie in Brüssel keimte mit Blick auf etwas offener formulierte Europa-Finanzpassagen bereits Hoffnung.

«Wir befürworten auch spezifische Haushaltsmittel für wirtschaftliche Stabilisierung und soziale Konvergenz und für die Unterstützung von Strukturreformen in der Eurozone, die Ausgangspunkt für einen künftigen Investivhaushalt für die Eurozone sein können», heißt es da etwa. Und: «Den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) wollen wir zu einem parlamentarisch kontrollierten Europäischen Währungsfonds weiterentwickeln, der im Unionsrecht verankert sein sollte.»

Wo Schäuble also oft «nein» sagte, könnte Scholz nun zumindest zu «Ja, aber» übergehen, etwa bei der strittigen Frage der verstärkten Risikoteilung in der Währungsunion. Doch will er das überhaupt?

«Olaf ist ein echter Europäer, und ich bin überzeugt, dass er Deutschlands wichtigen Beitrag für eine robustere Euro-Zone weiter vorantreiben wird», sagte Eurogruppen-Chef Mario Centeno nun am Freitag.