Das RWE-Kraftwerk Frimmersdorf ist seit Oktober abgeschaltet und wird nur noch im Notfall hochgefahren. Ein Besuch.

Grevenbroich. Schon während des Herannahens im Auto, beim Passieren der Schranke, wird klar: Hier ist etwas anders. Anders, als es gut 50 Jahre lang war. Hier dampft nichts mehr. Das Braunkohle-Kraftwerk Frimmersdorf wird in die Sicherheitsbereitschaft überführt. Die Kessel der beiden Kraftwerksblöcke sind seit fast einem Monat aus.

Viel erinnert an die vergangenen Tage, als das Geschäft mit der Kohle noch ein besseres war, als der Protest der Gegner noch nicht bis an die Werkstore herangedrungen war, als noch nicht im Bewusstsein der Allgemeinheit angekommen war, dass das Kraftwerk Frimmersdorf – eines der größten in Deutschland – auch einer der größten CO2-Emitenten in Europa ist.

Seit der Inbetriebnahme der beiden Kraftwerksblöcke in Frimmersdorf, 1966 und 1970, hat sich optisch wenig verändert. „Schätze, dass 80 Prozent hier drin noch so sind wie damals“, sagt Fritjof Wirling. Abgesehen von Modernisierungsmaßnahmen für den Umweltschutz seien größtenteils nur einzelne Teile ausgetauscht worden. Fritjof Wirling ist der Leiter des Projekts Sicherheitsbereitschaft beim Energiekonzern RWE. Er wickelt das Werk ab, in dem er seit 2003 die Leitung der Auftragsleitstelle innehatte. Jetzt müssen alle beweglichen Teile beweglich, Leitungen rostfrei gehalten werden. Bis Ende des Jahres soll der Prozess dauern, dann ist Frimmersdorf vollständig im Dornröschenschlaf.

Kesselrohre müssen mit Stickstoff konserviert werden

Die Stilllegung des gesamten Kraftwerks ist eine Herausforderung: Fritjof Wirling ist der Leiter des Projekts „Sicherheitsbereitschaft“.

Bis so ein Riese konserviert ist, müssen unzählige Arbeitsschritte getan werden. Unzählig ist natürlich falsch: Sie wurden gezählt. 2200 Einzelmaßnahmen sind es, um genau zu sein. „Die Kesselrohre zum Beispiel müssen wir mit Stickstoff konservieren“, sagt Fritjof Wirling. Andere Bereiche werden mit Wasser oder Trockenluft konserviert.

Beim Betreten des Blocks P – Block Paula, wie die Mitarbeiter hier sagen – fällt der Blick zuerst auf den riesigen Kessel. Zumindest auf seinen unteren Teil, der obere wird von einem Zwischengeschoss verdeckt. Auf dieses geht es über eine Treppe. Wirling leuchtet durch eine Luke mit seiner Taschenlampe in das Innere des Kessels. Im Lichtstrahl schwirren die Staubkörner. Der Boden, die Rampe zur Luke, alles ist mit einer dicken Schicht aus Asche belegt. Es riecht noch leicht nach Verbrennungsprozess. Wo der Lichtkegel der Taschenlampe hinfällt, lässt sich das symmetrische Muster der waagerecht und dicht an dicht verlaufenden Rohre erkennen, die die Kesselwände verkleiden. Die Leere des 45 Meter hohen Kessels ist gedanklich nur schwer mit dem Flammenmeer zu füllen, das bis vor einem Monat hier noch tobte. In Betrieb erhitzt der bei 1000 Grad verbrennende Kohlenstaub im Innenraum des Kessels das Wasser in den Rohrleitungen auf 520 Grad, welches die Turbinen und damit den Generator antreibt. So wird Strom erzeugt.