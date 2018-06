Die Ruby-Schokolade macht den bisher etablierten Schoko-Typen Konkurrenz. Nestlé verarbeitet sie in seinem Riegel.

Düsseldorf. Das schwarze Gold kommt nun rosa daher. Dabei beteuert der schweizerische Schokoladen- und Kakaoproduzent Barry Callebaut, dass die neue Schokolade nicht aus einem Labor stammt, in dem Lebensmittelforscher mit Farbstoffen, roten Beeren oder deren Aromen experimentiert haben, sondern Aussehen und natürlicher Geschmack auf besondere Kakaobohnen namens Ruby zurückgehen. Sie gehören zwar zu den traditionellen Sorten Criollo, Trinitario und Forastero, die in Brasilien, Ecuador und der Elfenbeinküste wachsen, haben jedoch zwei besondere Eigenschaften, eine rosa Farbe und einen fruchtigen Geschmack. Durch ein spezielles Testverfahren werden die Ruby-Bohnen von den herkömmlichen Kakaobohnen getrennt.

Zehn Jahre lang sollen die Schokoladen-Experten an Ruby gefeilt haben, bis die Geschmacksnote und ihr einzigartiger Farbton Marktreife erlangt haben. Die Ruby-Schokolade macht nun den bisher etablierten Schoko-Typen Konkurrenz. Vor über 80 Jahren gab es die letzte Veränderung im Schoko-Sortiment: Die weiße Schokolade kam auf den Markt und vergrößerte die Auswahl neben Zartbitter- und Milch-Schokolade.

„Neue Produkte wecken die Neugier der Verbraucher.“

Torben Erbrath, Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie

Auf den Geschmack gekommen ist Lebensmittel-Riese Nestlé, der seinen Riegel-Klassiker KitKat für kurze Zeit nicht nur in den Varianten Milch-Schokolade und weiße Schokolade anbietet, sondern auch in Ruby-Rosa. In einer Hamburger Schokoladen-Fabrik wird „KitKat Ruby“ für ganz Europa produziert.

Erhältlich sind die Riegel in Deutschland derzeit nur bei Rewe. Dort kosten sie fast viermal mehr als die Klassik-Variante. David Klöckner, Marketingdirektor Süßwaren Nestlé Deutschland, verteidigt diesen Schritt: „In der unverbindlichen Preisempfehlung von 1,49 Euro spiegeln sich sowohl die sehr knappe Warenverfügbarkeit, als auch die Exklusivität wider.“

Nestlé und Rewe sind mit der Einführung des Produkts zufrieden

KitKat Ruby habe seit Verkaufsstart in Deutschland einen sehr guten Anklang gefunden. „Neben einem sehr positiven Verbraucherfeedback über die sozialen Medien entwickeln sich die Abverkäufe bei Rewe sehr zufriedenstellend“, so Klöckner. Zahlen nennt Nestlé nicht. Der Lebensmittel-Konzern ist vom dauerhaften Erfolg seines neuen Riegels überzeugt und will mit ihm die Verkaufszahlen in Deutschland steigern. „Es sollen mit KitKat Ruby insbesondere Verbraucher angesprochen werden, die auf der einen Seite neue Geschmackserlebnisse entdecken wollen, auf der anderen Seite aber vertraute Marken bevorzugen“, sagt der Sprecher. Die limitierte Erstproduktion begründet das Unternehmen mit einer sehr knappen Rohwarenverfügbarkeit. „Wann die limitierte Menge ausverkauft sein wird, können wir nicht sagen“, so Klöckner.