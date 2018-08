Europäischer Gerichtshof stärkt Rechte von Kreativen. Auch wenn ein Foto frei im Internet zugänglich ist, darf es nicht ohne Erlaubnis an anderer Stelle neu hochgeladen werden.

Düsseldorf. Wann darf man einen anderen Menschen fotografieren, wann verstößt es gegen die Datenschutzgrundverordnung, dieses Foto zu veröffentlichen? Diese Fragen sorgten in den vergangenen Monaten für viel Diskussionsstoff. So hatte beispielsweise ein Kindergarten in Dormagen aus Verunsicherung über die Rechtslage die Erinnerungsfotos mit den Bildern der Kinder geschwärzt. In diesen und anderen Fällen geht es um das Recht am eigenen Bild und um Datenschutz. Ein anderer Aspekt, der dem Veröffentlichen von Fotos Grenzen setzt, ist das Urheberrecht. Eben diese Grenzen hat der Europäische Gerichtshof (Az. C-161/17) neu gezogen. Mit einem Richterspruch, der jeden interessieren muss, der bisher allzu leichtfertig Fotos aus dem Internet verwendet.

Schülerin hatte ihr Referat mit fremdem Bild geschmückt

Dass eine nicht böswillig handelnde Schülerin, deren Referat mit einem aus dem Netz heruntergeladenen Foto online gestellt wurde, Auslöser des Prozesses war, bekräftigt umso mehr: Jeder, der ohne zu fragen von der Arbeit anderer profitieren will, wird in die Schranken verwiesen. Andererseits stärkt die Luxemburger Entscheidung alle Kreativen in ihrem Recht, die Früchte ihrer Arbeit selbst zu ernten.

Der Fall: An einer Schule in der Ruhrgebietsstadt Waltrop hatte eine Schülerin ein Referat über die spanische Stadt Cordoba verfasst. Dies war offenbar so gut gelungen, dass es auf der Homepage der Schule hochgeladen wurde. Zur Bebilderung des Referats hatte die Schülerin ein Foto der Stadt von der Seite eines Online-Reisemagazins ausgewählt und dieses Bild dann mit ihrem Referat auf der Internetseite ihrer Schule hochgeladen.

Davon wiederum bekam der Urheber des Bildes Wind. Der Berufsfotograf klagte vor Gericht: Das Foto müsse von der Homepage der Schule verschwinden, außerdem wolle er 400 Euro Schadensersatz wegen der unberechtigten Verwendung haben. Sein Argument: Er lebe nun mal vom Fotografieren, ihm entstünden jährlich 20 000 bis 30 000 Euro allein an Reisekosten. Nur er selbst habe zu entscheiden, wo er seine Fotos zu welchen Konditionen veröffentliche.

Der Fall ging durch die Instanzen, bis schließlich der Bundesgerichtshof die Sache dem Europäischen Gerichtshof vorlegte mit der Frage: Ist es überhaupt eine erneute und damit vom Fotografen zu gestattende Veröffentlichung, wenn das Foto doch vorher schon für jedermann im Internet abrufbar war? Was macht es da aus, wenn das bisher schon frei zugängliche Bild nun auch noch auf der Homepage der Waltroper Schule abrufbar ist?