Der deutsche Staat schwimmt im Geld. Im ersten Halbjahr gab es einen Rekordüberschuss von 48,1 Milliarden Euro. Doch der Boom in Deutschland im achten Jahr in Folge kommt nur bedingt beim Verbraucher an.

Steuersenkungen angesichts dieser Milliardenüberschüsse? Fehlanzeige. Noch immer ist die ungerechte, mittlere Einkommen belastende, kalte Progression nicht abgebaut. Auch der Solidaritätszuschlag wird munter weiter erhoben.

Straßen, Schulen und Krankenhäuser sind teils in erbärmlichem Zustand. Wer Pflege für sich oder Angehörige braucht, findet nur schwer einen Platz von Qualität. Auch Kitaplätze sind in vielen Städten Mangelware. Viel zu lange wurde nicht investiert. Jetzt, wo die Politik langsam aufwacht, kann sie das Geld gar nicht ausgeben, weil an allen Ecken Fachkräfte fehlen. Eine absurde Situation.

Dazu kommt eine von der Politik begleitete Enteignung der deutschen Sparer: Während der Staat vom Null-Zins-Niveau profitiert, werden die Ersparnisse von der Inflation aufgefressen. Auch Immobilien sind kaum noch eine Alternative, da die Preise inzwischen vielerorts viel zu hoch sind. Dem Bürger bleibt kaum eine Chance, Geld anzulegen und vorzusorgen.