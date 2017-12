Ein ICE, der anlässlich der Feierlichkeiten zur Eröffnung der Bahn-Schnellstrecke München-Berlin aus München kam, verlässt nach einem Festakt am 08.12.2017 den Hauptbahnhof in Leipzig (Sachsen). Mit dem Fahrplanwechsel am 10.12.2017 verringert sich die Fahrzeit auf den 623 Kilometern zwischen Berlin und München deutlich auf bis zu unter vier Stunden. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++